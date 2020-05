Le Batman est ancré dans l’Amérique – / Film

Le Batman est actuellement en attente de prise de vue à cause de tout. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas encore parler de Matt Reeves« Nouvelle version à venir du Caped Crusader. Jeffrey Wright, qui incarnera le commissaire Gordon lors du prochain redémarrage, a offert un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Et bien que ses commentaires soient vagues, ils sont suffisamment tentants pour être analysés. Le plus: il est vraiment impressionné par la nouvelle Batmobile.

Lors d’une interview avec SiriusXM Le spectacle Jess Cagle (via THR), Jeffrey «le commissaire Gordon» Wright a perdu quelques connaissances concernant Le Batman. « Mon point de vue est – la façon dont j’explique ce que nous faisons est, comme avec tout film, nous travaillons ensemble pour créer une ambiance, pour créer une idée, un cadre, un ton », a déclaré l’acteur. « C’est la prochaine évolution depuis 1939, lorsque ces histoires ont commencé. »

Dire « c’est la prochaine évolution depuis 1939 » n’est vraiment pas grand-chose – cela revient à Wright à dire « C’est une autre nouvelle histoire de Batman! » – mais encore une fois, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir. Wright a poursuivi: «C’est la prochaine évolution de Gotham. Je travaille donc en dehors de la scène [director] Mat [Reeves] fournit et travaille également sur ce [star] Robert [Pattinson] fait. Nous essayons de créer ensemble quelque chose qui est le nôtre, mais qui est aussi Batman. »

Au-delà de ces déclarations, Wright a également fait l’éloge de la nouvelle Batmobile, ou du moins de la façon dont la nouvelle Batmobile est décrite dans le script:

« J’ai lu le script de la Batmobile et je me suis dit: » Ouais, c’est tout. » [Bruce Wayne] a créé la voiture de muscle la plus badass que vous puissiez imaginer, mais elle est ancrée à Gotham. Il est fondé sur Americana. «

Je ne suis pas entièrement sûr de ce que Wright veut dire ici. Y a-t-il une scène dans le script où Bruce Wayne construit la Batmobile à partir de zéro? Si c’est le cas, ce serait quelque chose que nous n’avions pas vraiment vu dans un film Batman auparavant – Batman a généralement déjà la Batmobile prête, ou, dans le cas de Le Chevalier Noir Trilogie, il prend juste un véhicule qui existe déjà et le peint en noir. Alors voilà: Le Batman a une scène où Robert Pattinson construit une voiture. À moins que ce ne soit pas le cas. Je suis juste en train de spitballer ici, les gens. Travaille avec moi.

Le Batman est actuellement configuré pour s’ouvrir 1 octobre 2021.

