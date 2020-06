La réunion du Joy Luck Club avec l’auteur du Virtual Book Club – / Film

Apportez vos meilleures boulettes et gâteaux de lune, car Le club Joie de la chance se remet ensemble. Le casting de Le club Joie de la chance se réunit dans un «club de lecture» virtuel pour discuter du roman bien-aimé de 1989 avec l’auteur Amy Tan. L’organisation à but non lucratif Maison d’or hébergera Le club Joie de la chance réunion, qui comprendra Lauren Tom, Ming-Na Wen, Rosalind Chao, et Tamlyn Tomita.

Variety rapporte que Gold House hébergera Le club Joie de la chance réunion virtuelle pour discuter du roman de 1989 d’Amy Tan, qui sera adapté dans le film bien-aimé de 1993. Le club Joie de la chance les membres de la distribution Lauren Tom, Ming-Na Wen, Rosalind Chao et Tamlyn Tomita se réuniront tous pour parler du livre avec Tan et les modérateurs Aileen Lee et producteur exécutif Janet Yang.

« » Le Joy Luck Club « – le livre et le film – sont des cadeaux qui continuent de donner », a déclaré Yang Variété. « Le choix de Gold House de ce titre pour lancer son événement de livre pour mieux nous connecter au milieu de la séparation physique me donne l’occasion de partager les beaux esprits de mes sœurs asiatiques avec le monde. »

Gold House, un collectif à but non lucratif de «divers leaders dédiés à forger des relations plus solides qui autonomisent la communauté asiatique», tient une discussion en direct avec un livre centré sur l’Asie chaque mois, et Le club Joie de la chance est le dernier. Le choix semble approprié à une époque où la représentation asiatique à l’écran s’améliore depuis la sortie de 2018 Crazy Rich Asians – le premier grand film hollywoodien à présenter une distribution entièrement asiatique depuis, comme il se doit, Le club Joie de la chance. Le club Joie de la chance a été acclamé lors de sa sortie en salles en 1993, mais ce n’était pas le moment décisif pour la représentation américano-asiatique à l’écran que beaucoup espéraient.

Réalisé par Wayne Wang, Le club Joie de la chance était un drame familial chaleureux (et légèrement sentimental) à propos de deux générations de femmes chinoises – des mères immigrées et leurs filles – qui luttent pour se connecter à San Francisco d’aujourd’hui. Ce n’était rien de révolutionnaire, mais c’était le premier film hollywoodien grand public à présenter un casting largement américain d’origine asiatique. Depuis la sortie du film, Ming-Na Wen allait devenir une légende de Disney en tant que voix de Mulan dans le film d’animation Disney et se tailler une carrière dans la télévision de genre avec Agents de S.H.I.E.L.D. et Le Mandalorien, tandis que d’autres acteurs comme Tom, Chao et Tomita continueraient leur carrière à la télévision.

La discussion virtuelle aura lieu le 9 juin à 18 h. TVP. Les personnes intéressées peuvent RSVP à Facebook.com/GoldHouse/event.

Articles sympas du Web: