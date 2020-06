Été 2020 : les tendances culinaires pour le barbecue

Pour cet été, des mets d’exception à griller sont à découvrir pour pimenter votre prochain barbecue. Oubliez un peu le vieux burger, le hot-dog, le steak ou encore le poulet. Pensez à mettre un peu de peps sur le gril.

Les adeptes de barbecue ont tant attendu ce moment : le fait de pouvoir griller des aliments insolites lors de cette saison estivale. L’idée est tout simplement d’éviter à faire cuire sur le BBQ des steaks, des entrecôtes bien saignantes ou encore des brochettes de poulet. Pour une fois, on va oublier tout ce qu’on a tendance à griller depuis toujours et partons à la découverte de nouvelles tendances gastronomiques au goût subtil. De nombreux aliments sont disponibles pour votre prochaine grillade d’été et ils sont faciles à trouver, que ce soit chez un boucher ou dans une épicerie classique.

Les saucisses de lapin, des saveurs douces sur le grill

À la fois saines et sans graisses, les saucisses de lapin voleront la vedette aux saucisses de viande de bœuf lors du barbecue de cet été 2020. La chair de lapin est riche en protéine et présente un goût exquis et original sur le grill. Concernant sa marinade, vous pouvez opter pour les techniques de préparation appliquées pour le poulet. Sinon, vous pouvez directement les mettre au barbecue parce que ces saucisses de lapin sont déjà assaisonnées et mélangées avec du porc, du bacon et du vin blanc.

Les saucisses d’alligator pour ceux qui sont en quête d’une saveur délicieuse

Cet animal a une saveur assez douce et on le compare souvent au poulet. Quant à la saucisse d’alligator, elle est riche en saveur et est fumée. Pour faire plaisir aux papilles, on y ajoute un mélange de porc haché et des épices cajuns.

Des burgers de crevettes sur le grill

Les fruits de mer, à l’instar des langoustes et des crevettes, figurent souvent au menu des barbecues. Cette fois-ci, la tendance fait référence aux burgers de crevettes, mais pas de viande de bœuf s’il vous plaît ! Ceux-ci ne risquent pas de fondre rapidement à travers les grilles. Lors de sa préparation, on peut les agrémenter d’un aïoli fougueux ou encore d’un mélange d’assaisonnement punchy. N’oubliez pas d’y ajouter une pincée de citron vert ou tout simplement de citron frais.

Les autres aliments insolites à griller pour cet été 2020

Parmi les autres tendances gastronomiques à griller que l’on peut découvrir pour cette saison estivale, on peut citer par exemple les saucisses de canard et armagnac, d’agneau merguez, de lapin et gingembre. La venaison est également de retour sur le devant de la scène et peut constituer un excellent candidat pour les hamburgers. Pour plus de sensations, le fromage à pain appartenant à la famille halloumi est à privilégier pour votre prochain barbecue. À garnir avec des fruits frais et de sirop d’érable pour un dessert barbecue rapide, ce type de fromage au lait de vache doux résiste parfaitement à la cuisson. Afin de varier les plaisirs, n’oubliez pas les fameuses saucisses de bison.