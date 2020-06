Cobra Kai Saison 3: Big News sur la nouvelle saison est sortie

– – –

Cobra Kai Saison 3: Êtes-vous également curieux de savoir pourquoi l’émission passe à une nouvelle plate-forme de streaming? Voyons plus loin dans cet article.

La série Cobra Kai est en fait considérée comme un spin-off du film Karate Kid. En fait, certaines personnes proposent des points comme la série est beaucoup mieux que la série. Sans aucun doute, le spectacle possède une énorme base de fans et il les a divertis avec 2 saisons jusqu’à présent. Les deux saisons précédentes ont été assez réussies et cela a amené les fabricants à en créer une troisième. Oui, vous l’avez lu correctement, les créateurs sont prêts à proposer la troisième saison de la série.

Ici, nous vous fournissons tous les détails sur la nouvelle saison à venir de Cobra Kai. Lisez l’article pour en savoir plus sur la série.

Quelle est la date de sortie de la saison 3?

La troisième saison de la série devait être abandonnée d’ici décembre 2020. Mais la nature avait d’autres plans pour la série. La nature est venue avec la pandémie mondiale ruinant tous les plans de libération. Sans aucun doute, le coronavirus a affecté le monde entier et notre série n’est pas différente. Il a arrêté la production de la série et retardé la sortie.

Les créateurs n’ont pas encore révélé la nouvelle date de sortie car ils ne peuvent rien dire avant la fin du tournage de la nouvelle saison. Cependant, selon nos spéculations, nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle saison soit terminée d’ici le milieu de 2021.

Une autre nouvelle vient des rumeurs selon lesquelles l’émission serait transférée sur une nouvelle plate-forme de streaming. Eh bien, cela pourrait également retarder la date de sortie de la saison 3 de Cobra Kai.

Quelle est la nouveauté de cette nouvelle plateforme de streaming?

La nouvelle de ce changement est sortie le 28 mai. Il a été annoncé que la série passerait à une nouvelle plateforme de streaming pour la troisième saison et en fait pour les saisons à venir. YouTube a décidé de laisser tomber la série et a également fait vendre Sony aux autres plateformes de streaming. Nous verrons probablement la ou les saisons à venir sur Netflix ou Hulu. La plate-forme de streaming finale pour saisir la série n’a pas encore été annoncée.

La raison derrière ce changement est encore vague. Même après les très bonnes performances de l’émission parmi les téléspectateurs, YouTube a abandonné la série. Certaines théories sont faites à ce sujet, certains disent que c’est parce que YouTube continue de se concentrer sur les émissions de téléréalité plutôt que sur les scénarios. Eh bien, quelle que soit la raison de ce changement, il sera bientôt disponible.

