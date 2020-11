La raison pour laquelle Charlie Hunnam semble moins «  Jaxed  » dans son nouveau film de boxe

Jungleland Le réalisateur a beaucoup parlé de l’aspect physique nécessaire pour que le nouveau film de boxe fonctionne. En particulier, Charlie Hunnam a changé son physique pour le film d’une manière à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas, perdant du poids et essayant simplement de paraître plus abattu que nous l’avions vu l’acteur dans d’autres concerts pour donner un avantage au personnage. Max Winkler a déclaré que Hunnam est un acteur principal dans Fils de l’anarchie et d’autres rôles, mais dans son cœur, il est plus un acteur de personnage, disant à Variety qu’il se sentait vraiment confiant dans le fait que Hunnam sautait dans le rôle de tout son cœur.