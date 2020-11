Fallout 76 ajoute des fauteuils roulants après la demande du joueur

Bethesda a ajouté des fauteuils roulants à Fallout 76, suite à une demande d’un joueur du jeu MMORPG. Les accessoires décoratifs ont été discrètement inclus dans l’extension Steel Dawn, après que la communauté se soit ralliée au désir du fan handicapé.

Il y a un mois, Kelly, une joueuse de Fallout 76 en fauteuil roulant, a posté sur Reddit son intention de voir les aides à la mobilité dans le jeu RPG. «J’adorerais vraiment, VRAIMENT un fauteuil roulant que je peux placer dans mon CAMP», lit-on dans son message. «Cela me rendrait si heureux d’avoir ce petit morceau de moi dans mes créations.» Les votes positifs ont afflué, aidant à s’assurer que le fil de discussion devenait visible dans le sous-répertoire pour tous les développeurs qui se cachaient.

Il s’avère que quelqu’un à Bethesda regardait, car bien sûr, les fauteuils roulants sont maintenant une chose dans Fallout 76. Assez convenablement, vous pouvez les trouver dans la catégorie des chaises de meubles, pour tous les besoins d’ameublement appropriés que vous pourriez avoir. Kelly a souligné la découverte de la décoration sur Twitter, en écrivant «Merci beaucoup, et excusez mes larmes», suivi d’une vague d’amour de la part de ses partisans et d’autres joueurs, tous touchés par le geste de Bethesda.

Commentant davantage Kotaku, Kelly a déclaré qu’elle «avait vraiment versé une larme» lorsque l’élément est apparu dans le menu de l’atelier, et espère voir plus de représentation des personnes handicapées à l’avenir. «Je sais que ce n’est qu’un meuble, mais j’espère que dans le futur du jeu, nous pourrons avoir plus de personnages handicapés», dit-elle. «Je sais que cela m’aurait aidé à l’adolescence, car j’ai énormément lutté avec la façon dont je me perçois. Cela est souvent lié au fait d’être inutile, et c’est ce que j’ai ressenti en grandissant.

il y a un mois, j’ai posté ceci. Merci beaucoup et excusez mes larmes. @Fallout @bethesda @bethesda_nl #Fallout # Fallout76 pic.twitter.com/VHmy0LRcKO – Kelly (Kel) (@Kytahl) 25 novembre 2020

Kelly a un GoFundMe en cours d’exécution pour l’aider à financer sa propre aide à la mobilité. Steel Dawn a publié une semaine complète avant la date prévue cette semaine, déchaînant The Brotherhood of Steel sur le terrain vague des Appalaches. Si tout cela vous a tenté de vous lancer dans Fallout 76, il est bon marché dans le cadre du Black Friday en ce moment.