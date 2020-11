Davies commence, Rodrigo sur le banc – .

in

Onze de départ d’Everton: Pickford; Holgate, Keane, Godfrey; Davies, Allan, Doucoure, Iwobi; Rodriguez; Richarlison, Calvert-Lewin.

Remplaçants d’Everton: Lossl, Delph, Sigurdsson, Mina, Tosun, Bernard, Gomes.

Leeds United onze de départ: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Alioski; Phillips, Klich, Dallas; Raphinha, Harrison, Bamford.

Remplaçants de Leeds United: Casilla, Struijk, Davis, Rodrigo, Costa, Roberts, Poveda.

Everton va avec Jordan Pickford dans le but, avec un arrière trois de Mason Holgate, Michael Keane et Ben Godfrey devant lui.

Tom Davies semble s’aligner comme ailier aujourd’hui aux côtés d’Alex Iwobi, avec Allan et Abdoulaye Doucoure au milieu du parc.

James Rodriguez et Richarlison sont à l’écart, avec Dominic Calvert-Lewin en tête une fois de plus.

Gylfi Sigurdsson est sur le banc, aux côtés de Jonas Lossl, Fabian Delph, Yerry Mina, Cenk Tosun, Bernard et André Gomes.

Leeds a Illan Meslier dans le but, et il semble qu’Ezgjan Alioski figurera à l’arrière gauche, Luke Ayling, Robin Koch et Liam Cooper constituant le reste des quatre arrières.

Kalvin Phillips se présente devant les quatre arrières, avec le soutien au milieu de terrain de Mateusz Klich et Stuart Dallas.

Un trois avant de Raphinha, Jack Harrison et Patrick Bamford tentera de trouver le filet ce soir, avec Rodrigo toujours seulement sur le banc.

Kiko Casilla, Pascal Struijk, Leif Davis, Helder Costa, Tyler Roberts et Ian Carlo Poveda composent le reste du banc ce soir.

