Alexander-Arnold décrit la tactique de Liverpool sur laquelle Klopp et Lijnders sont «  massifs  » – .

Photo de Simon Stacpoole / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

Trent Alexander-Arnold a parlé au Times d’une tactique sur laquelle Jurgen Klopp et Pep Lijnders sont « massifs » à Liverpool.

L’international anglais a déclaré au correspondant du nord, Paul Joyce: « Cette saison, j’ai joué un peu plus profondément et je n’ai pas tellement monté et descendu jusqu’à la signature. Cela peut sembler un peu plus réservé, mais je peux toujours avoir beaucoup de balle pour faire fonctionner les choses.

«Il y a des rotations avec le milieu de terrain. C’est quelque chose auquel je pense toujours avec Pep et le manager. Ils sont massifs là-dessus.

Il est intéressant d’entendre que Klopp et son assistant néerlandais souhaitent tellement qu’Alexander-Arnold fasse une rotation avec les milieux de terrain, et cela pourrait peut-être aider l’arrière latéral plus tard dans sa carrière.

Il a été beaucoup suggéré que le joueur de 22 ans devrait éventuellement passer au milieu de terrain, compte tenu de son incroyable œil pour une passe et de ses capacités techniques.

Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

Comme le rappelle The Guardian, Jamie Carragher a dit un jour qu’Alexander-Arnold était la réponse de Liverpool à Kevin De Bruyne et qu’il avait les capacités de jouer au centre.

Le Liverpool n ° 66 lui-même a également admis qu’il avait modelé son jeu sur Steven Gerrard, qui a débuté en tant que milieu de terrain droit mais s’est finalement retrouvé au milieu, a encore déclaré The Guardian.

Crédit: Alex Livesey / ALLSPORT

Ainsi, avec Klopp et Lijnders trop désireux que le jeune tourne avec les milieux de terrain en milieu de match, Alexander-Arnold acquiert en fait une expérience précieuse qui l’équipera à l’avenir s’il devait éventuellement changer de position.

Indépendamment de ce qui se passera à l’avenir, l’Anglais se porte certainement très bien à l’arrière droit, et sa belle forme dans un maillot de Liverpool continuera longtemps.

