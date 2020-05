La querelle entre Shane Warne et Steve Waugh

Selon l’ancien capitaine australien Mark Taylor, Shane Warne n’a jamais pardonné à Steve Waugh de l’avoir laissé tomber pendant un intervalle de forme.

Et Taylor pense que Warne a eu raison d’être lésé, affirmant qu’il n’aurait jamais snobé le champion du fil-leg en faveur de Stuart MacGill.

Warne ce mois-ci a renouvelé sa querelle avec Waugh en le marquant à nouveau « facilement le joueur de cricket le plus égoïste avec lequel j’ai jamais joué ». Cette fois, la barbe était basée sur le record abyssal de Waugh dans le cricket international; ayant fait 73 partenaires de 104 engagements de run-out, les deux records du monde.

Waugh a succédé à Taylor comme capitaine australien en 1999, avec Warne nommé son vice-capitaine. Dans sa première tournée en tant que skipper, Waugh a laissé tomber Warne pour le test final clé contre les Antilles à Antigua; un match que l’Australie a remporté pour égaliser la série 2-2, MacGill contribuant cinq guichets.

Steve Waugh et Shane Warne lors d’une session en ligne en 2000. (Sydney Morning Herald)

« Ils ne sont pas les meilleurs amis, cela ne fait aucun doute », a déclaré Taylor à propos de Warne et Waugh sur Dimanche des sports.

« Warnie revenait d’une blessure à l’épaule et ne jouait pas au mieux de sa forme. Stuart MacGill était dans l’équipe. Brian Lara avait inversé la série avec son bâton et il faisait face et jouait très bien avec ces deux toupies.

« Pour le dernier match de test, Steve est allé avec MacGill et a laissé Warne dehors. Cela a certainement contrarié Shane Warne à l’époque et je ne pense pas qu’il lui ait tous pardonné. »

Mais la décision de Waugh était-elle juste? Taylor ne le pense pas.

« A l’époque, non [it wasn’t the right call]. Je ne le pensais pas « , a déclaré Taylor.

« Je sentais que si vous deviez prendre une décision entre les deux leggies, ce que je pense que l’Australie devait faire à ce stade parce que Lara jouait si bien, j’aurais été avec le gars qui a été super depuis si longtemps, même si il n’était pas à son meilleur.

« Dans un match incontournable, je serais allé avec Shane Warne. »

La semaine dernière, Waugh a rejeté la dernière critique de Warne, disant L’âge: « Les gens continuent à dire que c’est une querelle. Mais pour moi, une querelle entre deux personnes. Je n’y ai jamais adhéré, donc c’est juste une personne.

« Ses commentaires sont un reflet de lui-même, rien à voir avec moi. C’est tout ce que je dirais. »

Warne a admis que l’incident a déclenché son aversion pour Waugh. Cela l’a même conduit à miner le capitaine lors d’une tournée ultérieure.

Waugh était une valeur aberrante dans l’appel de sélection controversé, tirant le rang de skipper. Il a annulé ses collègues sélecteurs de tournée, Warne et l’entraîneur Geoff Marsh, et a également ignoré l’ancien capitaine Allan Border lorsque son avocat a été sollicité.

MacGill avait pris 12 guichets lors d’un test de cendres au SCG plus tôt cette année, contre seulement deux pour Warne, mais n’avait que sept guichets à ce point dans la série des Antilles. Warne n’avait pris que quatre guichets à partir d’autant de tests après son retour d’une opération à l’épaule, avec une moyenne de 94,50 et avec seulement deux cuirs chevelus Windies, mais il était dégoûtant d’être lâché.

Shane Warne et Stuart MacGill aux filets SCG en 1999. (Sydney Morning Herald)

« Déçu n’est pas un mot assez fort », écrit Warne dans son livre de 2018 Sans essorage.

« Quand la crise est arrivée, » Tugga « ne m’a pas soutenu, et je me suis senti totalement déçu par quelqu’un que j’avais soutenu beaucoup et qui était aussi un bon ami. »

Warne avait peut-être des raisons d’être contrarié, mais sa réaction était inconvenante. Il a admis qu’il s’était mal comporté lors de cette décision de série.

« J’ai fumé dans les toilettes pendant la majeure partie du match. Errol Alcott (le physiothérapeute de l’équipe) et quelques gars m’ont rejoint moi aussi dans le dunny. Je me suis mal conduit, pour être honnête. Je n’étais pas si favorable à l’équipe , ce que je regrette « , écrit-il.

« Avec le recul, c’était probablement une combinaison du problème d’épaule qui me rongeait toujours et de la colère pure qui bouillonnait à l’intérieur du manque de confiance de Steve.

« Je comprends qu’il avait un travail à faire. Il voulait gagner le match et, oui, ils ont continué à le gagner et à dessiner la série, mais qui peut dire qu’ils ne l’auraient pas gagné avec moi dans l’équipe? »

« Steve dira toujours que le résultat justifie la décision, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que cela. J’ai perdu un peu de respect pour lui par la suite.

« Je crois qu’il aurait dû me soutenir – comme je crois toujours que l’art du capitaine est de soutenir vos joueurs et de les soutenir à chaque fois. Cela gagne le respect des joueurs et les fait jouer pour vous. Il ne l’a pas fait, c’est de l’histoire, mais je n’ai jamais trouvé ça facile avec lui après. «

Steve Waugh, Shane Warne et Steve Marsh en 1997. (Sydney Morning Herald)

Warne a admis que lors de la prochaine tournée de test en Australie, plus tard en 1999, il avait délibérément miné Waugh dans l’un des moments les plus douloureux de la carrière du skipper.

Les Australiens étaient au Sri Lanka et leur première victoire au test a été gâchée par la collision horrible entre Waugh et Jason Gillespie. Il a laissé le capitaine avec un nez cassé et le lanceur rapide avec une jambe cassée.

Warne et Marsh ont tous deux tenté de convaincre Waugh de ne pas jouer le deuxième test, le fileur de jambes admettant qu’il était en partie motivé par la vengeance.

« J’avoue qu’il y avait un élément d’amertume dans mon attitude envers Steve après ce qui s’est passé à Antigua », écrit-il dans Sans essorage, dans un passage qui a de nouveau qualifié Waugh d ‘ »égoïste ».

« De même, je crois sincèrement que vous ne pouvez pas aligner un test complet dans un casque, même dans le ravin.

« Au fur et à mesure que la conversation avançait, je devenais de plus en plus facétieux. Je dirais même que j’étais un connard et que je cherchais un peu de vengeance. Il ne m’avait pas soutenu et maintenant je n’allais pas le soutenir.

Steve Waugh et Shane Warne lors de la tournée 1999 au Sri Lanka. (Reuters)

« Je dois souligner que mon attitude n’a rien à voir avec le fait que je veuille être capitaine. Il ne s’agissait que de ne pas jouer. Quelqu’un d’autre aurait pu être capitaine, je ne lui aurais pas donné de sens. »

« Steve Waugh était le joueur le plus égoïste avec lequel j’ai jamais joué et ne s’inquiétait que de 50 en moyenne. C’était à cause d’un manque de loyauté. Assez enfantin, je sais, mais c’est comme ça.

«Ce n’est pas qu’il m’a lâché. Je n’ai aucun problème à être lâché si je ne joue pas; si vous ne jouez pas, vous partez.

« Mais il y avait plus que mes performances – je pense que c’était de la jalousie. Il a commencé à s’éloigner, me disant de regarder mon alimentation et de passer plus de temps à décider quel genre de personne je voulais être dans ma vie, comment Je me conduis – ce genre de choses.

« Mais ce moment était vraiment pour moi. Notre amitié était sur le bord depuis un certain temps. Après les Antilles et le Sri Lanka, c’était pratiquement terminé. »

Shane Warne et Steve Waugh célèbrent lors d’un défilé sur bande magnétique en 1999 avec la Coupe du monde. (Sydney Morning Herald)

L’amertume de Warne était clairement profonde car entre ces deux tournées de test, lui et Waugh ont partagé l’un des plus grands moments de leur carrière.

Les deux légendes australiennes du cricket ont été capitaine et vice-capitaine de la victoire épique de la Coupe du monde 1999 en Angleterre, mettant en vedette batte et balle.

Waugh a fait un embrayage de 120 pas dans un affrontement « Super Six » saisissant contre l’Afrique du Sud, puis a ajouté 56 points lors de la célèbre égalité en demi-finale contre les Proteas qui ont envoyé l’Australie en finale, où ils ont facilement battu le Pakistan.

Warne était l’homme du match à la fois en demi-finale et en décideur, remportant quatre guichets à chaque match.

Warne a respecté les capacités de Waugh. Il l’a récemment nommé batteur n ° 6 dans une formation des meilleurs joueurs australiens avec qui il a pris le terrain. Pourtant, même alors, il a décrit son ancien capitaine comme « plus un épargnant de match qu’un vainqueur de match ».

Steve Waugh, Shane Warne et Glenn McGrath à Wimbledon. (Getty)

Warne a pris d’innombrables coups de poing à Waugh depuis que leur animosité est devenue publique, faisant également exploser l’obsession de son ex-skipper avec la casquette d’essai verte. Il a raconté un incident particulier qui l’a rendu malade.

« L’embarras ultime était quand Steve Waugh … nous sommes allés voir Pat Rafter jouer à Wimbledon et il voulait que toute l’équipe le porte », a déclaré Warne à la BBC en 2018.

« J’ai regardé Mark Waugh et il a dit: » Je ne le porte pas « et j’ai dit: » Je ne le porte pas non plus « .

« Donc les gars qui idolâtraient Steve Waugh – Langer, Hayden, Gilchrist, ces types de gars, portent tous le vert baggy à Wimbledon. Cela me donne envie de vomir en pensant à ça, ces gars, des hommes adultes, portaient des casquettes vertes baggy à Wimbledon, j’ai donc refusé.

« En regardant en arrière certaines de ces photos, c’était gênant à regarder. »