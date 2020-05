Actualités NRL | Peter V’landys revendique la fermeture de son entreprise, les marques de Peter FitzSimons qualifient d’absurde

Une affirmation du président de la Commission de l’ARL, Peter V’landys, selon laquelle il aurait dû maintenir le LNR tout au long de l’épidémie de coronavirus a été qualifiée d ‘ »absurde » par Peter FitzSimons.

V’landys a de nouveau revendiqué Le Sydney Morning Herald samedi, affirmant que la mise en place d’un arrêt après deux tours de la compétition était le seul regret de sa réponse à la pandémie.

La LNR est inactive depuis fin mars et redémarrera ce jeudi.

« Sur le plan des relations publiques, cela aurait été difficile. Les gens auraient demandé: » Pourquoi la ligue de rugby continue-t-elle et nous ne le sommes pas? « Cela aurait été un cauchemar, avec la fermeture des frontières », V’landys a dit au Héraut.

« Mais la course a prouvé que vous pouvez le faire correctement si vous suivez les bonnes mesures de biosécurité. Les gens disent que les joueurs se crachent les uns sur les autres. Mais s’ils sont tous négatifs, qu’importe? »

Peter V’landys et Peter FitzSimons. (Neuf / AAP)

FitzSimons, un ancien Wallaby et critique persistant du retour accéléré de la LNR, a déclaré qu’il y avait encore des points d’interrogation majeurs sur le redémarrage. L’AFL reprendra deux semaines plus tard.

« Quand vous dites que Peter V’landys est en overdrive, n’est-il jamais en overdrive? » FitzSimons a dit sur Dimanche des sports.

« L’idée qu’ils avaient eu tort de l’arrêter, absolument absurde. À l’époque, c’était étonnant qu’ils aient pu continuer pendant deux semaines. S’ils avaient continué pendant trois semaines, il y aurait eu un soulèvement Ils ont dû s’arrêter.

« J’espère [it’s] prouvé que c’est une sage décision [to restart]. J’ai toujours peur que ça revienne bien trop tôt et que ce qui s’est passé, c’est qu’à partir du moment où le gouvernement les a laissés passer les feux de circulation, tout le monde s’arrête, vous passez … bien sûr, tout le monde doit passer. «

La ligue de rugby a ouvert la voie au sport australien et même à l’international. Seuls l’UFC et certaines ligues de football ont redémarré plus tôt.

« Il avait une réponse à chaque question, il n’a été déconcerté à aucun moment », a déclaré Catherine Cox Dimanche des sports, rappelant une récente interview de V’landys sur l’émission.

« Il a couvert toutes ses bases, il a tout fait de la bonne façon. Je n’ai aucun doute que cela va réussir et je suis vraiment encouragé par cela, parce que je veux que le netball commence.

« Je veux un V’landys en netball, car pour le moment, nous recherchons toujours une formation [resumption] date même pour commencer et faire avancer les choses. Il a fait des merveilles pour le sport [of rugby league]. «

Le président de l’ARLC, Peter V’landys. (AAP)

L’ancien capitaine de cricket australien Mark Taylor a salué la prévoyance agressive de V’landys. Il a dit que battre l’AFL à la reprise était un gros plus pour la LNR.

« Il a été optimiste, cela ne fait aucun doute, mais il a été brillant », a déclaré Taylor Dimanche des sports.

« Il a maintenant volé une marche sur tous les autres codes sportifs.

«Il ne fait aucun doute que c’est l’une des raisons pour lesquelles Peter V’landys était si optimiste, car il voulait cet espace libre. Pour la première fois probablement, la LNR a dirigé l’AFL; normalement, ce sont les AFL qui sont assez optimistes.

« L’AFL parlait à l’origine d’un début début juillet, maintenant ils sont le 11 juin, donc ils sont déjà venus dans deux ou trois semaines là où ils pensaient à l’origine qu’ils commenceraient leur saison; uniquement parce qu’ils suivent la LNR.

« C’est ce que V’landys et la LNR voulaient et c’est ce qu’ils ont. »