SHIELD Saison 7: Nouveaux agents et fonctionnalités promotionnelles Mai et Yo-Yo

– Publicité –



Mises à jour de la saison 7 de SHIELD: La dernière saison de Agents du SHIELD est à seulement une semaine de la première, et le compte officiel des médias sociaux du site continue de nous offrir de nouveaux clips! Hier, ils ont publié un aperçu détaillé du premier épisode de la saison.

Cela a soulevé certaines questions dans l’esprit qu’il existe un lien possible avec Avengers: Fin de partie. Le teaser de l’émission est également publié et cette fois, il met en évidence Melinda May (Ming-Na Wen) et Elena « Yo-Yo » Rodriguez Natalia Cordova Buckley, qui semblent être à la recherche d’une cible dans une installation SHIELD originale. les deux personnages ont été brièvement vus dans la première bande-annonce complète, c’est le premier clip que nous avons vu d’eux de la nouvelle saison.

SHIELD Saison 7: Nouveaux agents et fonctionnalités promotionnelles

– Publicité –

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la nouvelle saison, à part le voyage dans le temps et le retour d’Hydra, les fans ont été traités avec beaucoup de contenu passionnant qui comprend des affiches, plusieurs teasers et de nouvelles photos en coulisses. Il est également connu que la nouvelle saison mettra en vedette des stars invitées, dont Enver Gjokaj qui reviendra en tant que Daniel Sousa de l’agent Carter. Il a été annoncé qu’en plus de Gjokaj Patton Oswalt sera également de retour dans la série. pour la première fois depuis la quatrième saison de l’émission. Une apparition de Daren Barnet de Never Have I Ever sera également présentée dans la série.

«Je peux dire que nous sommes revenus dans le temps, donc nous devons revenir. L’objectif est de revenir là où nous étions », a expliqué Bennet. «Cela signifie donc voyager à travers un tas de périodes différentes et qui sait qui nous voyons sur le chemin du retour si nous revenons même. La saison 4 et la saison 7 sont définitivement mes saisons préférées de BOUCLIER, » elle a ajouté. « Pour les fans à long terme, c’est un très gros gain et c’est vraiment, vraiment amusant », a-t-elle taquiné

– Publicité –