Mob Psycho 100 Saison 3: date de sortie, intrigue, bande-annonce, distribution et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



introduction

Mob Psycho 100 est une série de mangas japonais. La série est principalement illustrée par ONE. La publication du Mob Psycho 100 a commencé en avril 2012, dans Ura Sunday de Shogakukan. La publication a été conclue en 2017. Mob Psycho 100 a été mis à disposition sur l’application mobile de Shogakakun en 2014.

Bones a produit la série comme une série télévisée animée. La première saison de la série a été diffusée de juillet à septembre 2016. Plus tard, les créateurs ont proposé une autre saison de la série animée en 2019. Elle a été diffusée de janvier à avril 2019. La série a été assez bien accueillie par les fans et les critiques. . Les 2 saisons ont gagné une énorme base de fans pour la série.

Date de sortie de Mob Psycho Saison 3

– Publicité –

La saison 3 de la série est en route vers la sortie mais il n’y a aucune information sur les dates de sortie. Il n’y a pas d’annonces et de déclarations officielles des fabricants. Mais on pouvait s’attendre à ce que la nouvelle saison soit disponible très bientôt. La série animée devait sortir au Japon d’ici 2021. Mais maintenant, nous devons attendre un peu plus car la situation actuelle a mis l’humanité entière en pause. Il est prévu que si tout se passe bien, nous aurons la série d’ici la fin de l’année prochaine.

Le casting de Mob Psycho Saison 3

Il n’y a aucune information particulière sur le casting. La liste est toujours en suspens, mais nous pouvons nous attendre à ce que l’ancien casting reprenne pour ses rôles. Nous pouvons nous attendre à ce que le spectacle inclue Dimple, Rein Arataka, Teruki Hanazawa, Ritsu Kageyama et Shou Suzuki. Nous allons probablement rencontrer beaucoup plus de nouveaux visages dans le spectacle à mesure que l’histoire avance.

L’intrigue de Mob Psycho Saison 3

Le spectacle tourne autour de la vie d’un enfant nommé Shigeo Kageyama. Le garçon a en fait l’air assez discret dans la série. Il avait toujours été une partie imperceptible de partout où il était. Mais l’écolier a un pouvoir, un pouvoir psychique qui le rend différent. Pour maintenir ce contrôle sur la force de son pouvoir, il vit dans un état constant de la chaîne émotionnelle.

Il fait de son mieux pour contrôler ses propres pouvoirs. La foule commence à travailler en tant qu’assistant de l’escroc Reigen Arataka, un petit médium déclaré. Même pour avoir une vie normale, tout comme ceux qui l’entourent, il a constamment des ennuis partout. Ces troubles font avancer l’histoire.

– Publicité –