La PS5 est un «chef-d’œuvre de la conception de systèmes», déclare le vice-président de l’ingénierie d’Epic

Après avoir travaillé pendant près de quatre ans avec Sony sur la PS5 et Unreal Engine 5, le vice-président de l’ingénierie d’Epic affirme que la prochaine console est un «chef-d’œuvre de la conception de systèmes». Il s’agit de la dernière en date du débat sur le pouvoir par rapport à l’ingénierie personnalisée. Alors que la Xbox Series X de Microsoft a une puissance plus brute sur le papier, les efforts de Sony ont été mis dans une architecture personnalisée qui donne à la PS5 des avantages significatifs dans la façon dont elle alloue sa puissance.

Le magazine officiel PlayStation a interviewé le vice-président de l’ingénierie d’Epic, Nick Penwarden, pour son dernier numéro. « La PlayStation 5 est un chef-d’œuvre de la conception de systèmes », a déclaré Penwarden. «Non seulement cela entraîne un énorme bond en avant dans les performances informatiques et graphiques, mais il est également révolutionnaire en termes de technologie de stockage et de compression de données, ouvrant de nouveaux types de jeux et d’expériences pour les joueurs.» Cela est remarquable car il accorde beaucoup plus de valeur à la conception qu’aux chiffres bruts.

Les commentaires «révolutionnaires» de Penwarden suivent de nombreux autres développeurs, propriétaires et tiers, qui ont fait l’éloge de l’architecture spécialisée et du SSD personnalisé de la PS5. Phil Spencer de Microsoft, cependant, dit qu’il est convaincu que la puissance de la Xbox Series X sera « visible », après la vitrine PS5 de Sony plus tôt ce mois-ci. Le débat entre la puissance brute et l’architecture personnalisée continue de faire rage, mais malgré toutes les postures de chaque côté, la preuve devra attendre pour être affichée jusqu’à ce que les dates de sortie des consoles se rapprochent, sinon jusqu’à ce qu’elles soient entre les mains des consommateurs.

Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a également déclaré que le SSD PS5 était « le meilleur de sa catégorie » et « meilleur que les PC haut de gamme », ajoutant que les PC devront rattraper l’architecture personnalisée du SSD PS5. La société a spécifiquement travaillé avec Sony pour améliorer les capacités d’Unreal Engine 5. Des rapports indiquent même que des parties du moteur ont été réécrites en raison des capacités du SSD PS5.

La PS5 devrait sortir à une date non précisée pendant les vacances 2020.

[Via: GamingBolt]