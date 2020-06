Le gameplay de Cyberpunk 2077 vous permettra de vous lancer dans un ‘Rampage’ de style GTA

Avec Cyberpunk 2077, CD Projekt RED veut que les joueurs vivent véritablement Night City de la manière qu’ils jugent appropriée. Ainsi, les possibilités de gameplay sont vastes, si vastes que les joueurs peuvent Grand Theft Auto-comme «saccage». Pourtant, un développeur affirme que tous les joueurs ne resteront pas longtemps avec un style de jeu aussi imprudent.

Max Pears, l’un des concepteurs de niveaux du RPG, l’a noté dans une interview avec PCGamesN. Selon Pears, les tests de jeu montrent que certains joueurs utilisent par défaut ce qu’il décrit comme «GTA Mode. » Cependant, la plupart se réajustent assez rapidement après avoir réalisé que Cyberpunk 2077 est une bête complètement différente. Pears a déclaré à PCGamesN ce qui suit,

Si vous voulez vous déchaîner et que vous n’avez aucun remords, vous avez la possibilité, et cela nous convient. Cependant, une fois que vous commencez à jouer aux missions et voyez le nombre d’options dont vous disposez. Je pense que cela incitera les joueurs à réfléchir un peu avant de faire quelque chose d’imprudent. Nous avons vu beaucoup de gens par défaut « GTA mode « , puis après un petit moment, ils réalisent combien de choses sont différentes et ajustent la façon dont ils jouent.

Plus de gameplay du titre de science-fiction a été publié sur le Web la semaine dernière, lors du flux Night City Wire du studio. L’émission a également présenté des nouvelles d’un anime qui sera lancé en 2022. Studio Trigger développe le projet en partenariat avec CD Projekt RED et Netflix.

Suite au récent retard, Cyberpunk 2077 devrait maintenant sortir sur PS4, PC et Xbox One le 19 novembre. Les joueurs de console de nouvelle génération qui achètent le RPG sur la génération actuelle auront accès gratuitement à une version mise à jour. Plus tard, CD Projekt RED a l’intention de développer une itération de nouvelle génération «plus robuste», qui Cyberpunk 2077 les propriétaires recevront également gratuitement.

