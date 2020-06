Thor 4 Love And Thunder Date de sortie possible, distribution, intrigue et qui sera le nouveau visage de ce film?

La plupart d’entre nous comprennent que le contrat de Chris Hemsworth a été conclu dans Avengers: Fin de partie, mais l’amour des amoureux a attiré Thor en arrière.

Le réalisateur de Ragnarok, Taika Waititi, a parlé dans le Comic-Con, qui sera connu sous le nom de Thor: Thunder and Love.

Date de sortie de Thor 4 Love And Thunder

Alors que Thor 4 continue d’être dans la gamme MCU Stage 4 de Marvel Studios en raison du début. Il est occupé dans quelques dates de sortie, en raison des horaires hollywoodiens du Coronavirus. Thor: Love et Thunder devraient actuellement plonger dans les salles le 11 février 2022, juste un mois et demi avant le lancement de Doctor Strange au Multiverse of Madness le 25 mars. Il est rare de voir des films MCU sortis les uns à côté des autres.

Thor 4 Love And Thunder Distribution et réalisation

Pour la joie des amoureux, le réalisateur de Thor: Ragnarok, Taika Waititi, revient dans le pilotage Thor: Love and Thunder. Chris Hemsworth arrive actuellement en tant que protagoniste, tandis que Tessa Thompson est de retour en tant que Valkyrie, roi de New Asgard. Natalie Portman est composée de Jane Foster à cause de Thor: The Dark Planet. Dans le même temps, la personnalité la plus aimée des fans, Korg, revient également, ainsi que les célébrités des Gardiens de la Galaxie, qui sont également engageantes. La nouvelle pièce moulée qui est tellement confirmée l’est.