La première montre intelligente Wear OS de Citizen est la sportive CZ Smart

Citizen a dévoilé sa première montre intelligente Wear OS, la CZ Smart.

Il présente un design sportif et comprend des fonctionnalités modernes, mais il utilise l’ancienne puce Snapdragon Wear 3100.

Il est disponible à la commande maintenant pour 395 $.

Ajoutez un autre nom à la liste des marques horlogères bien établies fabriquant des bracelets propulsés par Google. Citizen a dévoilé la CZ Smart, sa première montre Wear OS ainsi que sa première smartwatch avec un affichage entièrement numérique.

La smartwatch est destinée à rappeler les montres de sport «emblématiques» de Citizen avec son grand boîtier en acier de 46 mm, sa bague moletée en aluminium, ses poussoirs d’aspect conventionnel et ses cadrans numériques qui rappellent les montres analogiques et à LED. Il offre une résistance à l’eau 3ATM (bonne à des profondeurs de 98 pieds) et des options pour les bracelets en silicone et un bracelet en métal plaqué ionique.

Lire la suite: Les meilleures montres Wear OS

Citizen charge donc le CZ Smart avec des fonctionnalités que vous attendez de nombreux nouveaux appareils Wear OS. La montre comprend un moniteur de fréquence cardiaque pour la remise en forme, un combo haut-parleur et micro pour vous aider à répondre aux appels et NFC pour les achats en mode tap-to-pay. Vous pouvez également vous attendre à un GPS, un baromètre et une boussole sous l’écran AMOLED de 1,28 pouce.

Ce matériel est en retard à certains égards, cependant. La première smartwatch Citizen utilise toujours une puce Snapdragon Wear 3100 avec 8 Go de stockage par rapport au plus puissant Snapdragon Wear 4100 qui trouve déjà son chemin dans certaines montres. Ce n’est pas nécessairement un facteur décisif, mais c’est un facteur à noter si vous êtes déterminé à disposer des dernières technologies.

Citizen prend maintenant des précommandes pour le CZ Smart au prix de 395 $. C’est décidément plus cher que des rivaux comme Fossil’s Gen 5. Cependant, il s’agit de l’une des plus belles montres intelligentes Wear OS en dehors du marché du luxe – cela pourrait valoir la peine si vous aimez le badge Citizen ou si vous voulez simplement une smartwatch qui a l’air bien quel que soit ce que vous portez.