Le plan de Zack Snyder pour diviser la Justice League en deux parties – / Film

La phrase « Zack Snyderde Ligue de justice»Était autrefois une simple description d’une sortie théâtrale confuse d’il y a plusieurs années. Mais cela donne maintenant un nouvel espoir à un groupe de fans qui mouraient d’envie de voir si la combinaison du cinéaste de matériel original et de nouveaux ajouts répond aux attentes énormes.

Dans une nouvelle interview, Snyder a donné une autre mise à jour sur le Snyder Cut et a abordé plusieurs choses qui pourraient intéresser les fans, y compris son temps à travailler avec Jared Leto, son plan de scission Ligue de justice en deux films de deux heures, la structure du film, et plus encore.



Une nouvelle photo

Avant d’entrer dans les commentaires de l’acteur de Snyder Ray Fisher, qui joue Cyborg, a partagé cette photo de la nouvelle coupe du film mettant en vedette son personnage utilisant un hologramme pour jeter un coup d’œil à certaines boîtes mères.

Deux films?

Quand Ligue de justice a été annoncé pour la première fois, le plan officiel était que Snyder fasse deux Ligue de justice films qui ont été cambriolés Partie 1 et Partie 2. Ce plan semblait être réduit à un seul film au moment où la production de la coupe théâtrale a commencé. Cependant, dans une interview avec The Film Junkee (via ScreenRant), Snyder semble compliquer un peu les choses en parlant apparemment d’un différent plan qui aurait pu aboutir à deux Ligue de justice films. Ce plan aurait pris sa longue coupe du premier Ligue de justice et divisez-le en deux films de deux heures:

«Le studio avait vu la coupe du réalisateur, mais même la coupe du réalisateur du film était plus courte que ma coupe. Oui, c’est ma coupe du film, mais il y avait une coupe du film que j’ai créé et j’ai dit: «C’est trop pour le studio. Le mandat était: «Faire le film de deux heures». Je ne peux pas leur montrer une version de quatre heures du film. J’ai eu cette idée où: « Oh, peut-être que nous pourrions simplement le diviser en deux et en faire deux films de deux heures. » Ma première idée a été de montrer deux heures, et puis il y a un mois [break], puis les deux heures suivantes sortent.

Cela n’a évidemment pas fini par se produire, mais nous disons depuis des mois que dans un monde où Snyder obtient des dizaines de millions de dollars pour faire cette version HBO Max de l’histoire, cela ne semble pas trop tiré par les cheveux. pense que nous pourrions voir encore plus de contenu DC de lui plus tard.

La Justice League de Zack Snyder comprend quatre parties, mais six chapitres

Nous savons que la version de quatre heures de Ligue de justice sera divisé en quatre parties sur HBO Max et fera ses débuts dans 2021. Mais Snyder dit que structurellement, le film est divisé non pas en quatre, mais en six chapitres différents:

«Ce qui me semble intéressant dans le film, c’est la façon dont j’ai construit la coupe, c’est six chapitres, non? C’était toujours ce concept chapitres, où la première section dit «Partie 1» et vous avez cette petite section, «Partie 2» et vous avez une autre section, [etc.] Et puis un épilogue. La structure du film s’est donc toujours prêtée à cela… »

C’est une nouvelle pour moi, et maintenant je suis curieux de voir comment le flux de l’histoire progresse de cette manière. Je me souviens avoir regardé Jane Campion Haut du lac sur Netflix, qui était divisé en différents morceaux sur ce service de streaming que lors de sa première diffusion sur la chaîne Sundance, et ce montage a entraîné des moments gênants qui donnaient l’impression que les épisodes auraient dû se terminer quelques minutes avant ou quelques minutes après ceux-ci points de division apparemment aléatoires. Croisons les doigts, nous n’obtenons pas une répétition de cette expérience.

Joker de Jared Leto

Il n’y a pas longtemps, Snyder a confirmé que le Joker de Jared Leto apparaîtrait dans cette version de Ligue de justice. Il s’avère que Snyder a appelé Leto à froid pour lui demander s’il serait intéressé à participer:

«Pour moi, cependant, dans mon monde, si Joker devait faire une apparition, ce serait le Jared Leto Joker… J’ai eu cette idée de scène. J’avais une version de cette scène que j’avais écrite il y a peut-être trois ans. Légèrement différent, mais très similaire. Mais ensuite, pour une raison quelconque, pour une multitude de raisons, je ne l’ai pas fait. [Presumably alluding to when he left the film] Puis je parlais à [his wife and producing partner] Debbie, et je me suis dit: «J’ai ceci… pensez-vous que ce serait possible? Suis-je fou? Dois-je juste l’appeler à froid? Alors je l’ai appelé… c’était une conversation cool. Quand je lui ai proposé l’idée, j’ai l’impression qu’il s’est accroché au «pourquoi», car il y a un grand «pourquoi». Et littéralement, il m’a dit: «Nous parlerons plus. J’ai continué à l’appeler, nous avons discuté pendant un moment et il a accepté de le faire. Ce fut une expérience formidable de travailler avec lui.

Présentation idéale de Snyder

Reste à savoir si les cinémas IMAX sont sûrs à visiter lorsque le Snyder Cut fera ses débuts, mais selon le réalisateur, sa version idéale du film n’est pas seulement dans un cinéma IMAX immersif, mais également en noir et blanc:

«Ma version idéale du film est la version IMAX noir et blanc du film. C’est pour moi le plus centré sur les fans, le plus pur, le plus Ligue de justice expérience. Parce que c’est comme ça que j’ai vécu avec le film pendant deux ans, en noir et blanc… quand je fais la diffusion en direct de la bande-annonce, Steph et moi avons coloré une version noir et blanc de la bande-annonce. Donc, la première version que je vais sortir, et probablement ce dont je vais parler mardi, sera la version noir et blanc de la bande-annonce.

Cela donne certainement l’impression que nous allons avoir une nouvelle bande-annonce pour sa coupe du film demain, alors restez à l’écoute de / Film pour vérifier cela dès sa sortie.

