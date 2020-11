Les ventes de Black Ops Cold War établissent un record pour les unités de lancement numérique vendues

Dans des actualités qui ne surprendront personne, Call of Duty: Guerre froide Black Ops a déjà battu des records de ventes de franchise. Fait intéressant, le jalon en question concerne les ventes numériques du titre. Guerre froide Black Ops a réussi à établir le record des ventes numériques les plus élevées du premier jour de l’histoire de la série.

Au moment de la rédaction, Activision n’a pas encore offert de détails en termes de chiffres de vente exacts. Cependant, l’éditeur le considère évidemment comme une réalisation qui mérite d’être publiquement reconnue. La directrice générale d’Activision Blizzard pour la région EMEA, Anne Malmhake, a publié la déclaration suivante à ce sujet:

La sortie de vendredi de Guerre froide Black Ops a établi un nouveau record en tant que ventes numériques au premier jour les plus élevées au monde dans l’histoire de la franchise. Merci de Appel du devoir joueurs partout. Le lancement n’est que le début. Ce nouveau titre sort dans le plus grand et le plus engagé Appel du devoir communauté jamais. Nous sommes impatients de fournir une quantité incroyable de contenu, d’événements et de soutien après le lancement gratuit pour toute la communauté en tant que Black Ops froid Guerre évolue comme nous l’avons fait l’année dernière après la sortie de Guerre moderne.

Encore une fois, un tel jalon de vente pour la série n’est guère une surprise. Pour la plupart, les ventes numériques ont augmenté à l’échelle du secteur tout au long de l’année, en grande partie en raison de la pandémie. Il sera intéressant de voir comment les ventes numériques pour cette entrée spécifique dans la franchise évoluent au fil du temps.

Activision Call of Duty: Guerre froide Black Ops est maintenant disponible numériquement et au détail pour PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S.

[Source: Activision via MP1st]