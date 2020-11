Twin Mirror – L’application interactive présente le monde du tilleul

Quelques jours avant la sortie de l’aventure mystère Miroir jumeau à partir de DontNod, vous pouvez maintenant explorer le monde de Basswood dans une application interactive et en savoir plus à ce sujet.

Jusqu’au 30 novembre, les joueurs seront plongés dans les profondeurs de «Lost on Arrival»: un mystérieux incident dans le pub The Coal Miner’s Haven doit être résolu à l’aide d’un téléphone portable retrouvé. La curiosité et la compétence sont de la plus haute importance pour retrouver le propriétaire du téléphone portable.

Le jeu jette un nouvel éclairage sur les personnages de Miroir jumeau et la ville de Basswood. Une partie de la bande originale, des illustrations exclusives et des captures d’écran seront également présentées. L’application Web se trouve sous ce lien.

À propos de Twin Mirror

Sam Higgs retourne dans sa ville natale de Basswood dans le thriller psychologique pour assister aux funérailles de son meilleur ami. Il devient rapidement clair que la petite ville de Virginie-Occidentale regorge de sombres secrets.

L’ancien journaliste d’investigation utilise ses compétences déductives pour découvrir les mystères entourant la ville et ses habitants. Il est déchiré entre le besoin de découvrir la vérité et le besoin de retrouver ses proches. À qui peut-il vraiment faire confiance?

Miroir jumeau sortira le 1er décembre 2020.