La nouvelle émission YouTube de la WWE, une table ronde virtuelle, fera ses débuts à tous les Écossais

La WWE a annoncé le lancement d’une nouvelle émission sur YouTube, Virtual Roundtable, qui invitera de nombreux fans de catch à se demander: il y a plusieurs champions écossais? Oui, c’est vrai, alors que personne n’y prêtait attention, les Écossais ont pratiquement repris l’entreprise de lutte, entre WWE Champion Drew McIntyre, Championne féminine par équipe Nikki Cross, Championne NXT Femmes Kay Lee Rayet NXT UK Tag Team Champions Mark Coffey et Wolfgang. Est-ce la première étape d’un plan pour l’indépendance écossaise? Nous ne pouvons que le supposer. En tout cas, choc à part, le premier épisode de la nouvelle émission mettra en vedette ces cinq superstars dans une conversation en table ronde animée par Andy Shephard. L’annonce officielle est ci-dessous:

