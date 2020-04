Shane Crawford craignait de perdre son poste de capitaine après le tristement célèbre incident de contournement de Sam Newman, The Footy Show

L’ancien skipper de Hawthorn, Shane Crawford, a révélé à quel point il craignait pour son poste de capitaine et son avenir à Channel Nine après avoir vaincu Sam Newman lors de l’AFL Footy Show.

C’est l’un des moments les plus tristement célèbres des 25 ans d’histoire de la série et s’est produit lors d’un épisode de la saison 2001.

Crawford, qui était le capitaine des Hawks à l’époque, était l’un des trois panélistes des joueurs aux côtés de Matthew Richardson de Richmond et Matthew Lloyd d’Essendon.

Newman avait suggéré que les Hawks de Crawford avaient lancé un match contre Fremantle la semaine précédente, et était venu sur le plateau vêtu d’un kit Dockers complet, donnant à Crawford l’occasion de tirer son short, puis ses sous-vêtements devant une foule stupéfaite.

« Ce fut un désastre », a déclaré Crawford à Wide World of Sports. Longue histoire courte.

« Je pense que j’ai perdu le poste de capitaine d’aubépine, j’ai perdu mon emploi à Channel Nine, et pour regarder par-dessus et voir Eddie McGuire rouler sur le sol, je savais que je suis en grande difficulté ici, j’ai vraiment fait la mauvaise chose.

Newman était là, incrédule, alors que le capitaine de l’époque, Hawthorn, baissait son pantalon à la télévision en direct (Neuf)

« J’étais en état de choc total, je l’étais vraiment. Je savais par ta réaction, Ed, que c’était bien au-delà de la ligne et du point de vue de Sam, Sam était comme, ‘Savez-vous quoi? Si jamais vous allez faites quelque chose comme ça, vous devez me dire « , mais comme nous l’avons fait sur The Footy Show, nous allons juste avec le flux. »

Crawford a révélé comment lui, Newman et l’animateur de Footy Show, Eddie McGuire, avaient reçu des centaines de fax de téléspectateurs en colère se plaignant de l’incident.

« Je pensais que j’allais être expulsé de Channel Nine parce que de nombreuses plaintes avaient été déposées », a-t-il déclaré.

« À l’époque, ils les envoyaient par fax et nous en avions des centaines et des centaines et c’est à ce moment-là que nous savions que nous avions un bon spectacle, quand il y avait beaucoup de plaintes.

« Je sais qu’à l’époque (Eddie) était un peu incertain aussi, mais le lendemain, quand nous nous sommes tous réunis pour en parler, c’était comme continuer le bon travail, ne pas refaire ça, mais continuer à avoir amusez-vous à la télé et Sam gardez votre pantalon.

Crawford s’est immédiatement rendu compte de la gravité de la situation et craignait pour son avenir à Nine (Nine)

«Je me souviens que tu as blâmé tout le blâme dans les médias, tout le monde a dit que tu recommençais alors que ce n’était vraiment pas de ta faute.

Newman pour sa part malheureuse dans l’incident a expliqué comment il a été choqué dans les secondes qui ont suivi Crawford tirant ses sous-vêtements.

« Je me souviens (Crawford) penché et tirant mes entailles et je pensais qu’il n’y avait aucun moyen à la télévision en direct devant un public de studio et des gens qui regardaient à travers le pays que vous retiriez mes jocks. Comment pouvez-vous vous tromper? » il a dit.

« Au moment où quelqu’un a dit pourquoi vous n’avez pas mis vos mains sur vos parties génitales, j’ai bien dit dans la seconde ou la seconde où vous arrivez à réfléchir à ce qui s’est réellement passé, il est un peu tard pour le temps que vous passez entre vos mains vos organes génitaux, donc vous vivez avec.

« On m’a appelé au bureau de Nine et on m’a demandé d’expliquer et j’ai demandé: ‘Vous me blâmez pour ça?’

Tout ce que Footd Show montre comment Eddie McGuire pouvait faire était d’attraper un footy qui était à proximité sur le plateau (Neuf)

« Je pense que Shane est sorti vaguement sans écosse, j’ai dû expliquer aux médias pourquoi je m’exposais à la télévision. »

La réaction de McGuire à l’incident a été de tomber au sol et de rouler sur le sol, serrant un footy qui avait été laissé sur le côté de l’appareil.

« J’avais un siège sur le côté », se souvient-il.

« Ce fut une nuit incroyable, l’une des choses les plus drôles que j’ai jamais vues dans ma vie, et aussi l’une des plus effrayantes une fois que j’ai réalisé ce qui se passait.

« Je pense que le plus d’hilarité que j’en ai retiré était en fait de regarder les caméramans essayant tous de trouver un autre plan.

« Pourquoi je roulais, je pouvais voir que les caméras ne pouvaient aller nulle part, puis j’ai regardé le public, ils étaient tous abasourdis. Nous n’avions nulle part où aller, nous devions nous y tenir.

« Je suis tombé par terre parce que je ne pouvais penser à nulle part où aller.

La foule de Footy Show était ravie après la projection inattendue de Newman (Nine)

« Je suis tombé par terre et j’ai regardé et il y avait un pied de Sherrin juste à côté de la scène et je l’ai attrapé parce que je ne savais pas combien de temps cela allait durer et tout ce à quoi je pouvais penser était Sam sortant cette fois où il est reparti dans le (nu) mais avec un ballon de football stratégiquement placé. «

McGuire a expliqué comment la nature imprévisible de l’émission, diffusée en direct sur Nine à 21h30 le jeudi soir, était ce qui en faisait l’une des plus grandes émissions sportives de l’histoire de la télévision australienne.

« C’était la grande chose de notre émission que nous aimions tant, c’était une émission de télé-réalité tous les jeudis à 9h30 », a-t-il déclaré.

« Je sais du point de vue des joueurs, j’étais tellement excité de conduire au Footy Show parce que je n’étais pas sûr des nouvelles qu’Eddie allait annoncer ou de ce que Sam allait faire », a ajouté Crawford.

Newman, d’autre part, a plaisanté en disant que Crawford avait fait glisser le spectacle vers le bas après avoir tenté de le rendre plus familial.

« Une autre performance irresponsable de votre part, Shane », a-t-il déclaré.

« Nous avons essayé pendant des années d’apporter de la classe et de l’intégrité au spectacle et d’en faire quelque chose que les gens pourraient être fiers de regarder devant la famille et les enfants et vous venez de le ramener à un niveau qui n’a pas été vu depuis et probablement gagné ne sera pas revu. «