Toyota Urban Cruiser obtiendra 4 fonctionnalités mieux que Maruti Vitara Brezza

Toyota Urban Cruiser sera le prochain SUV de moins de 4 mètres, essentiellement une version rebadged de Vitara Brezza. Il devrait être lancé en août, bien avant la période des fêtes.

La prochaine étape du partenariat Toyota-Suzuki est la Vitara Brezza rebadgée. Après avoir vu un début décent avec la Glanza, Toyota va également lancer Urban Cruiser. Le nom suggère que Toyota veut que les acheteurs associent son SUV de moins de 4 mètres au légendaire Land Cruiser. Cette dernière est l’une des voitures Toyota les plus populaires au monde.

Bien qu’il s’agisse d’une version rebadgée, l’Urban Cruiser bénéficiera de certains de ses points forts uniques. Pour commencer, la grille avant sera modifiée et il en sera de même pour la partie arrière du badge. Le phare, le feu arrière et les roues en alliage peuvent être les mêmes, mais le SUV pourrait simplement utiliser des pare-chocs avant et arrière complètement nouveaux.

Les spécifications du moteur resteront également les mêmes, avec le moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre. Le moteur, sur Brezza, produit 104 BHP et 138 Nm de couple de pointe, tout en étant accouplé à un MT à 5 vitesses et à un AT à 4 vitesses. Même les options de boîte de vitesses seront les mêmes. Le partage des composants, des moteurs et des plates-formes réduit les coûts des deux sociétés.

Tout comme Glanza est meilleur que le Baleno dans certains domaines, il y a quatre points forts que le SUV de Toyota a mieux que le leader du segment.

La Toyota Urban Cruiser 4 est meilleure que la Maruti Vitara Brezza

1. Technologie manuelle-hybride

Toyota Urban Cruiser bénéficiera de série de la technologie hybride légère SHVS de Suzuki. Contrairement à Vitara Brezza, Toyota offrira la technologie même sur les variantes manuelles. Cela augmentera également le kilométrage du manuel Urban Cruiser et sera plus que le manuel Vitara Brezza. Cette dernière offre actuellement 17,03 kmpl.

2. Plus de période de garantie

Toyota offrira le SUV avec une garantie standard de 3 ans, ce qui sera beaucoup plus que celui de Vitara Brezza. En outre, il peut y avoir des packages optionnels qui augmenteront votre garantie après avoir payé un certain montant. Quant à la Glanza, elle bénéficie même d’une garantie de 3 ans / 1 km Lakh.

3. Qualité intérieure plus dynamique et haut de gamme

Les rapports suggèrent qu’Urban Cruiser obtiendra une cabine révisée avec une qualité de matériau différente. Alors que le Brezza va de pair avec du plastique gris / noir, le Urban Cruiser pourrait offrir une option bicolore noir et beige. La qualité des matériaux pourrait également être améliorée.

4. Moins cher que Vitara Brezza

Au lieu d’offrir son SUV compact dans de nombreuses variantes, Toyota pourrait bien en proposer 2-3. Semblable à Glanza, le SUV pourrait simplement obtenir les variantes de milieu de gamme et haut de gamme et aucune variante de base. En baissant les prix de ses variantes, techniquement, le prix de départ sera supérieur à Brezza mais en variante, il sera moins cher.