Trop chaud pour gérer Francesca révèle tant de choses sur le spectacle et vous devriez le savoir.

– Publicité –



Émissions de télé-réalité nouvellement arrivées de Netflix Trop chaud pour le manipuler est là dans la liste de binge chacun. Le spectacle devient si populaire en raison de son intrigue. Il met en évidence un test de dix volontés de célibataires attrayants en élevant les relations amoureuses entre eux. Alors, quoi de neuf? Chacun ou l’autre spectacle fait ça, d’accord !!

Pas maintenant. Ce qui rend Too Hot to Handing différent, c’est l’interdiction des rapports sexuels entre les participants.

Trop chaud pour gérer Francesca révèle

– Publicité –

Les règles ont été appliquées par des violations qui se sont révélées coûteuses pour le fonds de 100 000 $ du groupe. Inutile de dire qu’à la fin du spectacle, il ne restait que 45 000 $.

Si l’on ne tient pas compte du fait que les règles ont été enfreintes, l’examen plus approfondi de l’image présente quelque chose de très différent. L’un des participants est un

Le modèle Instagram, Francesca Farago, qui a enfreint de nombreuses règles.

Dans le tournage de 25 jours, Francesca a été vue en train d’établir trois concurrents. Il comprend Harry Jowsey, Kelz Dyke et Kori Sampson.

Selon les mots de Francesca, la vie était très différente. C’était très structuré et discipliné. Nous lui en avons parlé et Francesca a affirmé: «Nous étions réveillés à la même heure tous les jours et nous mangions le petit-déjeuner à la première heure. Nous avions des chefs qui cuisinaient pour nous, et ensuite nous obtiendrions un compte rendu de la production s’il y avait un atelier ce jour-là ou non. S’il n’y en avait pas, certains d’entre nous s’entraîneraient. »

Tout a suivi un horaire qui en découlait. Le réveil à la même heure chaque jour, presque se coucher semble militaire. Mais pour maintenir un calendrier, il est nécessaire. L’environnement de tournage et de préparation de celui-ci provoque également du stress.

Mais, étonnamment, tout cela ne dérange ni ne taquine Francesca. Elle va même jusqu’à affirmer que la programmation a contribué à rendre les situations intéressantes et pendant les temps d’arrêt du candidat, il n’y a jamais eu de moment ennuyeux.

Chaque participant à l’émission est très attractif. Cela signifie simplement qu’ils ont une routine pour maintenir leur physique sain. Et sans aucun doute, un environnement structuré permet de favoriser une plus grande appréciation du moment. Et quand un groupe de personnes commence à se livrer au style de vie, cela devient un lien familial.

Ce tâtonnement est clairement montré dans le spectacle. Dans la mendicité, Francesca a fait face à beaucoup de difficultés mais au fil des jours, les choses ont changé pour elle.

Lorsque son méchant Haley Cureton a quitté la série, elle devient plus ouverte. Après cela, elle a également commencé à participer aux groupes.

Au final, Francesca apprécie la structure disciplinée du spectacle.

Trop chaud pour le manipuler la saison 1 est disponible en streaming sur Netflix. Allez l’attraper maintenant.

– Publicité –