LA Noire The VR Case Files Dev Working on Rockstar Games VR Title

En 2017, Rockstar et Take-Two Interactive ont apporté le Team Bondi’s La Noire aux plates-formes de génération actuelle. Les joueurs PC ont reçu une version différente du titre à la même époque, LA Noire: Les dossiers de cas VR. Finalement, cette version particulière a également fait son chemin sur la PlayStation VR de Sony. Fait intéressant, le studio derrière Les fichiers de cas VR, Basé en Australie Video Games Deluxe, travaille dur sur une nouvelle aventure VR. En fait, cette aventure est un projet en monde ouvert pour Rockstar Games à Sydney.

Video Games Deluxe a partagé la nouvelle dans une récente annonce via LinkedIn. La brève publication décrit le projet comme un «titre mondial ouvert AAA en VR pour Rockstar». L’annonce de Video Games Deluxe se poursuit: «2020 marque notre 7e année de travail exclusivement pour Rockstar à Sydney et nous sommes ravis de prendre ce projet révolutionnaire.» Enfin, la publication conclut en notant qu’un certain nombre de postes au studio de Sydney sont actuellement ouverts. L’équipe recrute des programmeurs principaux, programmeur de moteurs, concepteur et animateur.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas grand-chose du nouveau projet AAA VR. De plus, Rockstar Games n’a pas encore annoncé officiellement ses plans concernant le jeu. Comme il semble que la production n’en soit qu’à ses débuts, il est peu probable que des détails plus concrets fassent surface de si tôt.

LA Noire: Les dossiers de cas VR a fourni aux joueurs une nouvelle perspective. Semblable au jeu de base, les joueurs devaient conduire autour de LA, visiter des scènes de crime, interroger des témoins et interroger des suspects. Cela ne ressemble à aucune autre expérience VR. En tant que tel, il sera intéressant de voir comment Video Games Deluxe élargit ses horizons dans un nouveau projet VR en monde ouvert.

[Source: LinkedIn via VG247]