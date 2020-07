Shadow Warrior 3 Teaser Détails Le gameplay à venir révèle

Shadow Warrior 3 est officiellement sorti en plein air, grâce à une bande-annonce nouvellement publiée. Le tease plutôt comique est un plaisir à regarder, tout en annonçant notamment qu’une révélation de gameplay sera mise en ligne plus tard dans la semaine. Les fans peuvent s’attendre à avoir un bon aperçu de la prochaine Guerrier de l’ombre entrée pendant Devolver Direct, qui sera diffusée le samedi 11 juillet à 12 h 00 HNP. Le nouvel épisode lui-même sera lancé en 2021, bien que des plateformes spécifiques restent actuellement inconnues.

Découvrez la première bande-annonce de Shadow Warrior 3 dans la vidéo suivante:

Le développeur Flying Wild Hog et l’éditeur Devolver Digital n’ont pas trop dévoilé Shadow Warrior 3 à l’instant. Cependant, un bref aperçu de l’histoire indique où la nouvelle aventure mènera les joueurs. Le protagoniste Lo Wang revient aux côtés d’Orochi Zilla, «l’ancien employeur de Lo Wang, devenu ennemi juré devenu acolyte». Le duo a un objectif: capturer l’ancien dragon qu’ils avaient auparavant libéré de l’emprisonnement.

En traquant la bête, ils se retrouveront à naviguer dans les territoires les plus inexplorés du monde, le tout dans le but de faire reculer l’horloge de l’apocalypse. Pour vraiment réussir, Lo Wang doit obtenir un masque de dieu mort, un œuf de dragon, de la magie et la puissance de feu nécessaire pour démanteler les Shadowlands.

Flying Wild Hog vise à porter la franchise à un tout nouveau niveau via des améliorations de gameplay. En tant que tel, la prochaine entrée de la série FPS offrira un «mélange homogène» de combat au corps à corps, de jeu de tir rapide et de course libre. Heureusement, l’attente de voir tout cela en action n’est pas très longue.

La chaîne TwitchGaming de Twitch hébergera Devolver Direct le 11 juillet.