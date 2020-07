Mini Review: CrossCode – RPG d’action rapide avec beauté et cerveaux

CrossCode est un RPG d’action rapide pour ceux qui aiment les aventures à l’ancienne. Il se déroule dans un avenir lointain où les MMO se jouent avec des avatars physiques qui se déplacent dans une sorte de parc à thème de haute technologie, avec de grands donjons à explorer et des PNJ donnant des quêtes à tous les héros désireux d’aider.

L’histoire marche sur un terrain familier – la protagoniste muette, Lea, a perdu sa mémoire et vous devrez progresser dans le scénario fictif du MMO tout en essayant de retrouver vos souvenirs de la vie réelle. Bien qu’il soit un peu lent à commencer, le MMO et les scénarios réels sont assez convaincants. Il y a aussi beaucoup de personnages bien écrits et incroyablement sympathiques à connaître.

Lea est une classe de Spheromancer, ce qui signifie qu’elle a non seulement de fortes attaques de mêlée mais peut également tirer des projectiles à volonté. Cela est utile non seulement pendant le combat, mais aussi pour résoudre de nombreux puzzles diaboliquement difficiles qui bloquent votre chemin. Les donjons en regorgent et vous obligent à utiliser à la fois vitesse et précision pour réussir.

Il y a une quantité surprenante de contenu dans CrossCode, avec tout, d’un arbre de compétences étendu à maîtriser, ainsi qu’un système d’échange en place pour obtenir le meilleur équipement. Il y a aussi un monde superbe magnifiquement détaillé à explorer, avec de nombreux trésors cachés à trouver, ainsi que de nombreuses quêtes secondaires pour vous occuper. Ceux-ci découvrent plus de traditions du monde et sont vraiment amusants à compléter. Sur son paramètre par défaut, le jeu est assez difficile, vous devrez donc essayer de terminer autant de quêtes que possible pour gagner leurs récompenses.

CrossCode a beaucoup à aimer, de son combat rapide et frénétique à ses énigmes difficiles mais satisfaisantes. Le paramètre MMO est incroyablement bien fait et parvient à imiter l’expérience en ligne tout en prenant le temps de se moquer de lui-même. C’est un RPG absolument charmant où l’on a l’impression qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.