LA MONTÉE DE SKYWALKER Hits Disney + 4 mai; STAR WARS Art to Take Over Service

Crédits: Lucasfilm



Star Wars: The Rise of Skywalker, la finale de la « Saga Skywalker » de 43 ans fera ses débuts ce que Disney appelle deux mois plus tôt sur le service de streaming Disney + le « Star Wars Day », le 4 mai. Le film est présenté en avant-première avec la série documentaire de huit épisodes Disney Gallery: Le Mandalorien et la finale de la série de l’animation Star Wars: La guerre des clones.

De plus, Disney + marquera également l’occasion avec une reprise d’une semaine de concept art Star Wars sur le service.

« Comme une galerie commémorative, chaque oeuvre de film et de série sera mise à jour le 4 mai pour présenter ses peintures originales », lit-on dans l’annonce de Disney +. « De Star Wars: Un nouvel espoir à Le Mandalorien, la mise à jour mettra en vedette des œuvres d’artistes célèbres tels que le légendaire Ralph McQuarrie et l’artiste, auteur et concepteur de production primé aux Oscars, Doug Chiang. Sur l’écran d’accueil de Disney +, la vignette animée de la marque Star Wars, visible sur le Web et les appareils de télévision connectés, est mise à niveau avec une nouvelle animation qui rend hommage au saut d’hyperspace signature. «

Découvrez une nouvelle bande-annonce de Disney + «Complete Skywalker Saga».