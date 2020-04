Forbidden Planet UK obtient les titres américains du 1er au 8 avril pour le 6 mai

Les magasins de bandes dessinées britanniques, grâce à la situation mondiale actuelle, manquent une semaine de plus de bandes dessinées de Diamond Comic Distributors que leurs homologues américains. Bleeding Cool a précédemment rapporté que Diamond UK expédierait cette semaine du 26 mars des titres aux magasins de bandes dessinées au Royaume-Uni et en Irlande pour vente le lundi 11 mai. Mais il semble qu’au moins une chaîne de magasins au Royaume-Uni, Forbidden Planet, puisse en avoir un peu plus.

Alors que les États-Unis verront Diamond US revenir à l’expédition de bandes dessinées, avec la semaine du 1er avril dans les magasins à vendre le 20 mai, les magasins américains peuvent également commander des titres DC Comics auprès de nouveaux distributeurs UCS et Lunar. Ils sont censés traiter uniquement avec les États-Unis, et j’ai reçu des plaintes de magasins canadiens au cours du week-end selon lesquels ils ne peuvent pas obtenir de réponse des distributeurs pour voir s’ils peuvent participer à cette action. Cependant, le Royaume-Uni était complètement dépourvu de chance en ce qui concerne les bandes dessinées que Lunar et UCS ont reçues dans les magasins cette semaine. Mais Forbidden Planet a trouvé un moyen.

D’une manière ou d’une autre, ils ont contourné cette situation. Forbidden Planet vendra des titres initialement prévus à partir du 1er et du 8 avril avant la semaine du 26 mars et en enverra des exemplaires par correspondance pour le 6 mai. Est-ce que quelqu’un d’autre? Ou est-ce une partie du marché gris dont Limited Edition Comix a bénéficié?

Batman: Giant Edition # 4 3,90 €

Batman & The Outsiders # 12 2,65 €

Batman & The Outsiders # 12 (Michael Golden Variant Edition) 2,65 €

Flash # 753 2,65 €

Flash # 753 (Jungeuon Yoon Variant Edition) 2,65 €

Joker / Harley: Criminal Sanity # 4 4,95 €

Joker / Harley: Criminal Sanity # 4 (Mike Mayhew Variant Edition) £ 3.75

Green Lantern: Saison 2 # 3 2,65 €

Green Lantern: Saison 2 # 3 (Scott Wiliams Variant Edition) 2,65 €

Hawkman # 23 2,65 €

Hawkman # 23 (Gerardo Zaffino Variant Edition) 2,65 €

DC Super Stars # 17 (Édition fac-similé) 3,30 £

Daphne Byrne # 4 2,65 €

Daphne Byrne # 4 (Variant Edition) 2,65 €

Rêver # 20 2,65 €

House Of Whispers # 20 2,65 €

Batman # 89 (3e impression) 2,65 €

Nightwing # 70 (2e impression) 2,65 £

Omega Men: By Tom King (Deluxe Edition Hardcover) 30,00 €

Batman / Superman: Volume 1: Who Are The Secret Six (Relié) 15,79 €

Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles III (Relié) 15,79 €

Portfolio d’affiches DC: L’année complète des variantes de portraits de méchants 13,79 €

Plus de Forbidden Planet quand nous en entendons parler.

La publication Forbidden Planet UK obtient les titres américains du 1er / 8 avril pour le 6 mai est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.