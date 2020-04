Le système d’infodivertissement Retrofit unique de Porcshe pour leurs classiques est une idée très cool!

Porsche a lancé une série de systèmes d’infodivertissement rétro pour leurs anciens modèles des années 1960 aux années 90 et avec un look d’époque correct, nous pensons que c’est une idée très cool.

Parfois, nous avons l’impression que les écrans d’infodivertissement à écran tactile modernes sont devenus une exagération. Les voitures modernes sont très certainement incomplètes sans interface numérique avec laquelle interagir. En fait, c’est devenu une question de forte concurrence entre les fabricants d’offrir de plus en plus de technologie et d’écrans numériques pour se surpasser. Inversement, l’attrait d’une voiture classique est toujours dans son minimalisme et sa culture analogique à l’ancienne. Porsche a cependant fait quelque chose de très intéressant ici en lançant une série de systèmes d’infodivertissement rétrofit qui ajoutent des écrans tactiles et une mise en miroir de smartphones à certains de ses modèles les plus anciens.

Et honnêtement, nous ne détestons pas l’idée. Nous admettons que les écrans d’infodivertissement à écran tactile modernes sont devenus une exagération, mais nous ne pouvons certainement pas nier leur utilité. En ces temps de smartphone et de connectivité, un système d’infodivertissement est vraiment très utile sur la route. Même pour les nécessités de base telles que la navigation et l’écoute de votre chanson préférée sur Spotify, nous codemnisons certaines voitures plus anciennes d’il y a cinq à dix ans qui n’étaient pas livrées avec un écran tactile en standard.

Il existe en deux versions: un système simple DIN 3,5 pouces et un système double DIN 7,0 pouces.

Bien qu’un écran tactile dans une voiture classique puisse sembler inadapté, Porsche a exceptionnellement bien exécuté l’idée. Le système Porsche Classic Communications Management (PCCM) est conçu pour remplacer de manière transparente la radio d’origine dans toute 911 classique à partir des années 1960, en ajoutant des fonctionnalités modernes telles que Bluetooth, connectivité USB, radio numérique, une entrée auxiliaire et Apple CarPlay. La meilleure partie est que ces systèmes ont été conçus pour avoir un aspect d’époque correct et comme ils proviennent directement du fabricant, l’esthétique a été bien préservée.

Ces systèmes sont livrés avec le dernier logiciel Porsche avec navigation et cartographie et les cadrans et boutons physiques se fondent dans le reste du tableau de bord d’origine. Il y a deux versions de ce système d’infodivertissement disponibles – une unité simple DIN, compatible avec les modèles 911 classiques des années 1960 jusqu’aux dernières voitures refroidies par air de la génération 993, et une version double DIN pour les 911 de génération 996 et 986- génération de modèles Boxster. La version simple DIN a un petit écran de 3,5 pouces (tout plus grand serait brutalement offensant pour sa période) tandis que la version double DIN est une unité plus grande de 7,0 pouces.

La plus grande version double DIN de 7,0 pouces est également le premier système Porsche à avoir la compatibilité Android Auto. Porsche avait précédemment admis que la majorité des propriétaires de Porsche sont des utilisateurs d’iPhone et qu’ils n’ont donc jamais ressenti le besoin d’offrir Android Auto dans leurs produits. Priorités du premier monde! Quoi qu’il en soit, la gamme est destinée à capitaliser sur le grand nombre de propriétaires de Porsche classiques, ainsi que sur la tendance croissante à réaménager des voitures classiques avec des mécaniques, des intérieurs et une technologie modernes. C’est en fait la deuxième fois que Porsche propose une mise à niveau stéréo rétrofit. En 2015, Porsche a lancé la radio de navigation de Porsche Classic qui offrait la cartographie et le Bluetooth, mais manquait de connectivité pour smartphone.