La mise à jour de sécurité de Red Hat rend les systèmes inamorçables

PAjamian écrit: Une mise à jour Red Hat récemment publiée pour la vulnérabilité BootHole (lien Firehose) empêche les systèmes de démarrer. Il est largement rapporté que les mises à jour des packages shim, grub2 et kernel dans RHEL et CentOS 7 et 8 laissent divers systèmes utilisant le démarrage sécurisé non amorçables. Les recommandations actuelles sont d’éviter de mettre à jour votre système tant que le problème n’est pas résolu, ou du moins d’éviter de mettre à jour les packages shim, grub2 et kernel. Mettre à jour, partagé par PAjamian: Red Hat recommande désormais aux utilisateurs de ne pas appliquer les mises à jour grub2, fwupd, fwupdate ou shim tant que de nouveaux packages ne sont pas disponibles.