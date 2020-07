Comment terminer RTTF Mkhitaryan SBC dans FIFA 20 Ultimate Team

in

Image via EA Sports

EA Sports a présenté aujourd’hui une version 94 de Henrikh Mkhitaryan de la Roma de l’UEFA Europa League Road to the Final (RTTF). Cet objet est disponible via le menu Squad-Building Challenge (SBC) dans FIFA 20 Équipe ultime.

L’Arménien a reçu quelques cartes spéciales pendant FIFA 20 Ultimate Team, y compris une récente édition classée Summer Heat 93, qui a été ajoutée au projet FUT uniquement. La version RTTF est similaire à celle de Summer Heat, mais elle a été légèrement nerfée en défense (-3), tir (-1) et physique (-1).

RTTF Mkhitaryan est un élément en direct, il recevra donc de nouvelles améliorations si la Roma avance en UEFA Europa League contre Séville. Ces équipes joueront pour une place en quarts de finale jeudi prochain, le 6 août. Le RTTF Mkhitaryan SBC sera disponible jusqu’au 5 août.

Si vous voulez compléter RTTF Mkhitaryan SBC, vous devrez transformer une équipe de 84 avec 80 chimie minimum et au moins un joueur de la Serie A. Ce SBC coûte environ 100000 pièces FUT pour le moment si vous le construisez à partir de rayure.

Voici la solution la moins chère pour compléter RTTF Mkhitaryan SBC en ce moment, selon FUTBIN, un site Web spécialisé dans FIFA contenu.

GK: Jiří Pavlenka classé 84 (Werder Brême)

Jiří Pavlenka classé 84 (Werder Brême) CB: Javi Martínez noté 84 (Bayern Munich)

Javi Martínez noté 84 (Bayern Munich) CB: Jérôme Boateng noté 84 (Bayern Munich)

Jérôme Boateng noté 84 (Bayern Munich) CB: Lucas Hernández classé 84 (Bayern Munich)

Lucas Hernández classé 84 (Bayern Munich) LM: Ivan Perisic classé 84 (Bayern Munich)

Ivan Perisic classé 84 (Bayern Munich) CM: Kai Havertz classé 84 (Bayer Leverkusen)

Kai Havertz classé 84 (Bayer Leverkusen) CM: Sami Khedira: 83 (football piémontais)

Sami Khedira: 83 (football piémontais) RM: Leon Goretzka noté 84 (Bayern Munich)

Leon Goretzka noté 84 (Bayern Munich) LW: André Onana coté 85 (Ajax)

André Onana coté 85 (Ajax) RW: Serge Gnabry noté 84 (Bayern Munich)

Serge Gnabry noté 84 (Bayern Munich) ST: Kevin Volland classé 82 (Bayer Leverkusen)