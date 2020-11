La mise à jour 10.0.1 attendue depuis longtemps du OnePlus 5 / 5T est enfin en cours de déploiement

OnePlus a commencé à déployer Oxygen OS 10.0.1 sur le OnePlus 5, et le OnePlus 5 suivra sous peu.

La mise à jour attendue depuis longtemps corrige les problèmes qu’Oxygen OS 10 a introduits sur les deux téléphones.

OnePlus a enfin terminé le travail sur Oxygen OS 10.0.1 pour le OnePlus 5 et OnePlus 5T, et a commencé à déployer le logiciel sur ces appareils (via Développeurs XDA). Il s’agit d’une mise à jour que les propriétaires de OnePlus 5 et 5T attendaient depuis un moment.

En mai, après une attente de plusieurs mois, OnePlus a finalement poussé une version stable d’Oxygen OS 10 à sa paire de produits phares de 2017. Malheureusement, la mise à jour était en quelque sorte un désordre. Il a cassé des fonctionnalités telles que la stabilisation d’image électronique (EIS) et l’autonomie de la batterie. En fait, c’était un tel désastre, OnePlus ne l’a pas répertorié sur son site Web d’assistance dans l’espoir d’empêcher les gens de le télécharger. En septembre, la société a fini par s’excuser pour le retard dans la publication d’une mise à jour de suivi. Deux mois plus tard, 10.0.1 fait enfin son chemin vers les gens.

En plus des correctifs pour les problèmes qu’Oxygen OS 10 a apportés à l’OP5 / 5T, la mise à jour amène les deux téléphones au correctif de sécurité Android de septembre – ce qui est une amélioration, mais nous sommes maintenant en novembre. Dans tous les cas, consultez la liste complète des modifications ci-dessous.

Système Correction du problème d’enregistrement anormal des appels. Correction du problème d’alarme désactivée lorsque le téléphone était éteint. Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2020. 09 Package GMS mis à jour au 2020.08.

Gestes en plein écran Le geste arrière depuis le bas de l’écran est disponible (OP5T uniquement).

Caméra La stabilisation d’image électronique a été ajoutée, vous apportant une expérience de prise de vue plus stable.



Vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps pour télécharger 10.0.1 sur votre téléphone. Pour commencer, la société dit qu’elle a d’abord poussé la mise à jour sur les appareils OnePlus 5, avec un déploiement sur les téléphones OnePlus 5T à suivre. Deuxièmement, dans les deux cas, la société opte pour une version incrémentielle afin de pouvoir interrompre le déploiement si des bogues inattendus surviennent.