Gran Turismo Sport – Toyota GR Yaris avec patch 1.62 disponible

Olympique Lyonnais Sac à dos Patch Olympique Lyonnais OL - Foot Lyon

Informations produit: Bretelles renforcées et ajustables. Dessous des bretelles en mesh Deux sangles avec boucle ajustables sur le devant et une sangle aujustable avec boucle au niveau du sternum Poignée sur le dessus Zips inversés et invisibles avec tirette de zip rouge 2 poches principales et 1 petite poche