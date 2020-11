Le public soutient la plantation d’arbres et les énergies renouvelables par rapport aux nouvelles technologies telles que le stockage du carbone

Le public préférerait que le gouvernement plante des millions d’arbres pour aspirer le carbone de l’atmosphère plutôt que de consacrer d’énormes sommes d’argent à la technologie de capture et de stockage du carbone, en un coup porté aux plans du Premier ministre de lancer une révolution industrielle verte. au nom de la société énergétique Ovo, le public soutient fermement les énergies renouvelables et la plantation d’arbres pour lutter contre le changement climatique. Mais les Britanniques sont décidément tièdes quant à la perspective que le gouvernement concentre ses investissements sur les technologies émergentes comme le captage et le stockage du carbone, ou la production d’hydrogène vert, révèle l’enquête. Moins d’un quart des 1600 adultes interrogés ce mois-ci ont déclaré que l’hydrogène devrait être une priorité d’investissement pour le gouvernement, tandis que 19% seulement ont déclaré que l’accent devrait être mis sur le développement du captage et du stockage du carbone. Les résultats décevront les responsables du numéro 10 en mettant la touche finale à de nouveaux plans pour amener le Royaume-Uni à zéro émission nette, qui devrait être dévoilé par le Premier ministre Boris Johnson dans les prochains jours. Le plan en 10 points devrait généralement inclure une augmentation importante du financement des technologies de l’hydrogène et du captage et stockage du carbone. M. Johnson est également invité à s’engager à construire une nouvelle centrale nucléaire dans le Suffolk, qui, selon ses partisans, fournira une énergie fiable à zéro émission de carbone lorsque le vent et le solaire ne produisent pas. Le public est plus prudent à l’égard des nouvelles technologies climatiques telles que les usines de captage du carbone (Photo: James MacDonald / Bloomberg via Getty Images) Public « suspect » Les conclusions de YouGov font écho aux conclusions de l’Assemblée britannique sur le climat, un groupe de 108 membres du public chargé par le Parlement avec l’élaboration d’une feuille de route pour amener le Royaume-Uni à zéro émission nette d’ici 2050. L’Assemblée a fortement soutenu la plantation d’arbres et la création d’autres puits de carbone naturels, mais s’est méfiée de la technologie de capture du carbone. Près de la moitié des membres de l’Assemblée se sont opposés à la construction de nouvelles centrales nucléaires. « Il est clair que les gens veulent une action climatique – et ils veulent particulièrement investir dans des solutions pratiques à faible émission de carbone comme les énergies renouvelables et la plantation d’arbres », a déclaré le professeur Rebecca Willis, experte responsable de l’assemblée, à i. Lire la suite Mettre des couvertures géantes sur les Alpes ou tirer du soufre vers le ciel sont la dernière forme de déni du changement climatique. «Ils se méfient davantage des technologies non éprouvées comme la capture et le stockage du carbone. Les participants à l’Assemblée sur le climat nous ont dit qu’ils craignaient que ces technologies ne fonctionnent pas et détournent l’attention de la réduction des émissions à la source. Le sondage YouGov a également révélé que la pandémie n’a pas ébranlé les inquiétudes du public concernant le changement climatique. Près des deux tiers des Britanniques sont soit aussi préoccupés par le changement climatique qu’ils l’étaient il y a un an, soit plus préoccupés. «Bien que la Grande-Bretagne entre dans son deuxième verrouillage, le public est plus préoccupé que jamais par la nécessité de lutter contre la crise climatique», a déclaré Kate Weinberg, directrice du développement durable chez Ovo. «À un peu moins d’un an avant que le Royaume-Uni accueille la COP26, ce gouvernement a une réelle opportunité de prendre le devant de la scène et de montrer que le Royaume-Uni peut être le chef de file mondial dans la lutte contre le changement climatique.» À quel point sommes-nous proches de zéro émission nette? Les émissions au Royaume-Uni ont chuté de façon spectaculaire depuis 1990, en grande partie à cause du déclin du charbon dans le secteur de l’électricité. Mais les progrès dans d’autres domaines ont été lents, et les projections du gouvernement suggèrent que le Royaume-Uni sera bien en deçà de son objectif de zéro émission nette à moins que d’autres mesures ne soient prises. Les conseillers climatiques officiels du gouvernement, le Comité sur le changement climatique, doivent émettre de nouveaux conseils sur ce que le gouvernement doit faire pour atteindre son objectif le mois prochain. Cela devrait inclure une élimination plus rapide des voitures à essence et diesel, une transition massive vers des systèmes de chauffage verts dans les maisons et des investissements importants dans les technologies de capture du carbone et de l’hydrogène.

Rue Des Plantes Spiruline 120 gélules - La spiruline entretien l'énergie et le tonus Ce complément alimentaire à base de spiruline renforce la vitalité. Il entretien l'énergie et le tonus. A utiliser en cas de fatigue passagère. Elle est très riche en micronutriments facilement absorbés par l’organisme humain: bêta-carotène (à partir de laquelle est formée la vitamine A), fer, vitamine B12,

Rue Des Plantes Spiruline 60 gélules - La spiruline entretien l'énergie et le tonus Ce complément alimentaire à base de spiruline renforce la vitalité. Il entretien l'énergie et le tonus. A utiliser en cas de fatigue passagère. Elle est très riche en micronutriments facilement absorbés par l’organisme humain: bêta-carotène (à partir de laquelle est formée la vitamine A), fer, vitamine B12,

Les Essentiels D'isabelle Le Baume Du Druide à l'Argile Verte et Arnica 200ml Le baume du druide à l'argile verte et à l'arnica. Utilisation : Appliquer ce gel fraîcheur en massant jusqu'à pénétration complète. Utiliser une fois par jour, sur une peau saine, non lésée. Soulage les douleurs Le Baume du Druite procure une sensation de fraîcheur à l'application gràce à l'arnica, à

Les Fabuleuses Boulette d'énergie Cacao-Cacahuète Lorsqu'Elise a commencé à faire ses boulettes, elle voulait retrouver le goût de sa barre chocolatée préférée. C'est le cas avec la boulette cacao cacahuète ! Composée de chocolat en poudre (cacao non sucré pur à 100%) et de purée de cacahuètes, cette boulette est la gourmandise d'une barre chocolatée sans la

Rue Des Plantes Maltodextrine bio 500g - apport d?énergie pour les sportifs Propriétés : Apport énergétique pour les sportifs La maltodextrine permet un apport d’énergie pour les sportifs en maintenant une teneur accrue en glycogène. En effet, une étude a montré que l’ingestion de maltodextrine au cours de l’exercice, diminue la dégradation du glycogène pendant un exercice de longue

Twydil Mucoprotecteur Soutient le Systeme de Defense Naturel Organisme Cheval 10 sachets de 50g Twydil Mucoprotecteur Soutient le Systeme de Defense Naturel Organisme Cheval est un aliment complémentaire pour chevaux. Il s'utilise en cas de coup de froid, de muqueuses rouges, de fatigue passagère et de manque d'énergie. Twydil Mucoprotecteur soutient le système de défense naturel de l'organisme et a