Les films Bit The Matrix peuvent être compris pour redéfinir entièrement la narration de science-fiction au 21e siècle, il y a en outre beaucoup de matériel thématique non testé en leur sein, notamment une condamnation du capitalisme.

Le film principal de la suite, The Matrix, a fait découvrir le monde à Neo, un hacker apprenant qui découvre rapidement que son fait monotone des années 1990 est certainement une simulation puissante, construite par une race sensible d’appareils qui utilisent la bioénergie unifiée de l’humanité à la force se.

La matrice a une histoire anticapitaliste privée

Si cela ne suffit pas d’un mal de tête, il découvre également qu’il est The One, un signe messianique prophétisé qui peut falsifier le codage interne de The Matrix, le transformant en une sorte de Superman cyberpunk.

Pourtant, il y a un autre commentaire modeste codé dans l’ADN de la franchise, principalement établi dans le film principal. C’est inhérent à la croyance du film, ainsi qu’à la réponse des grandes identités au fait de leur vérité. La Matrice prévaut comme une méditation de science-fiction sur le capitalisme tardif, ses inconvénients, et finalement le renversement de la procédure par les gens qui s’y trouvent.

Les films parlent de l’exploitation des travailleurs

A ses débuts, la franchise Matrix concerne l’exploitation des salariés véhiculée à travers l’apologue d’appareils électroménagers alimentés en énergie humaine. Bien que la franchise principale n’exprime jamais explicitement ce qui visait le futur dystopique présent dans les trois principaux films, il existe une quantité d’équipements supplémentaires qui comble le fossé entre le passé et la chronologie actuelle des films.

Dans le destin, des centaines d’années après le point culminant de la guerre, les appareils se tournent vers l’exploitation des humains pour leur survie étendue. Une objection principale de la politique économique capitaliste est qu’elle est sûre de l’exploitation de la classe active par les plus hauts gradés, et les films The Matrix fondent leur plein conflit sur cette critique.

