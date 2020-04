La gagnante des WCOTY Kia Telluride et nos Kia Seltos partagent ces 10 caractéristiques

Kia Telluride a récemment remporté les World Car Of The Year Awards. Notre Indian Kia Seltos bénéficie également de certaines fonctionnalités de la voiture la plus populaire de l’année.

En raison de l’épidémie de coronavirus, les prix de la voiture mondiale de l’année ont été décernés par les jurés lors d’une vidéoconférence. Une première fois pour Kia, Telluride a remporté le prix WCOTY. Le prix automobile le plus prestigieux au monde revient au grand Telluride, qui est l’un des modèles les plus populaires du constructeur sud-coréen.

C’est une autre voiture qui a figuré sur la liste des nominés des WCOTY: la Kia Seltos. Un modèle complètement nouveau, Seltos a reçu beaucoup d’attraction à travers le monde. Le marché indien a obtenu l’année dernière le SUV qui va maintenant contre Hyundai Creta, Renault Captur, Nissan Kicks, MG Hector et Tata Harrier.

Fait intéressant, le Kia Telluride aux États-Unis et Seltos en Inde partagent de nombreuses fonctionnalités premium. Nous avons donc obtenu une petite partie de la voiture la plus populaire au monde en ce moment. Voici les fonctionnalités répertoriées:

Top 10 des fonctionnalités que Kia Telluride et Kia Seltos partagent

Système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay UVO Connect avec démarrage à distance du moteur, verrouillage / déverrouillage de la voiture, télématique avancée, suivi de l’emplacement, etc. Caméra de vision à 360 degrés avec moniteur de vue arrière du conducteur en déplacement Sièges avant ventilés à trois niveaux Chargeur sans fil SmartPhone Moniteur de vue aveugle avec caméras sur les rétroviseurs extérieurs (s’ouvre sur l’infodivertissement vers le haut lorsque vous utilisez un indicateur de virage) Système de surveillance de la pression des pneus Contrôle d’aide au démarrage en côte Appel d’urgence, notification d’accident et assistance routière Affichage tête haute (HUD)

Lisez aussi: Quelles voitures ont remporté les prix de la voiture mondiale de l’année 2020?

Parallèlement à cela, Seltos offre beaucoup plus de fonctionnalités comme six airbags, un purificateur d’air intelligent, des phares à LED, un volant à fond plat, un combiné d’instruments analogique à deux pods, un siège inclinable arrière, un éclairage d’ambiance et bien plus encore. Avant que Hyundai ne lance le Creta 2020, Seltos était le SUV le plus riche en fonctionnalités de son segment, battant même MG Hector par une moustache.

Telluride est livré avec un moteur à essence V6 de 3,8 litres qui produit 291 ch et 355 Nm de couple maximal. Il est livré en standard avec une boîte de vitesses AT à 8 vitesses. Kia n’a pas l’intention de lancer le Telluride pour le moment car il est hautement irréalisable pour notre marché. S’il s’agit de l’Inde, cela pourrait aller contre Toyota Fortuner et Ford Endeavour.

Le prix de Seltos commence à Rs 9,89 Lakhs jusqu’à Rs 17,29 Lakhs (ex-showroom). Il dispose de trois options de moteur, dont des unités essence et diesel de 1,5 litre avec un turbo-essence de 1,4 litre. Les options de boîte de vitesses incluent un MT à 6 vitesses, une CVT, un convertisseur de couple à 6 vitesses AT et un DCT à 7 vitesses.