La dynastie des bûcherons se dirige vers un accès anticipé ce mois-ci

Toplitz Productions a annoncé cette semaine que La dynastie des bûcherons sera disponible sur Early Access de Steam en avril. De la même entreprise qui vous a amené Dynastie des fermiers, Dynastie médiévale, et Dynastie des camionneurs vous pouvez maintenant vivre vos rêves de couper du bois dans le nord-ouest du Pacifique et voir à quoi ressemble la vie d’être un bûcheron. Sorte de. Le jeu sortira en accès anticipé le 30 avril. Oui, ce jeudi. Nous avons plus d’informations ci-dessous sur ce que le jeu implique, mais si vous avez aimé l’un de ces jeux précédents où vous avez une vie simulée essayant simplement de vous en sortir, vous allez probablement creuser celui-ci.

Dans La dynastie des bûcherons vous pouvez construire votre propre empire autour de la fascinante ressource du bois. Des forêts pleines d’arbres attendent d’être cultivées, récoltées et transformées en différents produits pour faire croître votre entreprise. Feu, outils et armes: depuis le début de l’humanité, le bois a été parmi les ressources les plus importantes – sa force et sa polyvalence fournissant la base non seulement pour la cuisine et le chauffage, mais aussi des armes, des outils, des meubles et des maisons parmi beaucoup d’autres choses utiles.

Loin des lumières de la ville et de ses nombreuses possibilités de divertissement, vous serez de retour au milieu des plus beaux paysages de la nature et découvrirez le monde d’un vrai bûcheron. Vous commencez dans un camp de bûcherons délabré que vous avez hérité de votre père – dédié à le ramener à l’ancienne gloire. Pour y arriver, une tonne de travail vous attend: de la réparation de votre maison ainsi que du camp de bûcherons lui-même, à la remise en marche de l’ancienne scierie et, au cœur de tout: l’abattage d’arbres, leur transport au moulin et le traitement des bois en divers produits. Si cela ne suffisait pas déjà, vous devrez également prendre soin de votre vie de famille tout en développant votre entreprise et en transformant les deux en une dynastie réussie.