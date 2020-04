En voir plus Dark Rey Concept Art – / Film

Lorsqu’un Star Wars: The Rise of Skywalker La bande-annonce a fait ses débuts à Star Wars Celebration en août dernier (quelle période comparativement plus simple!), les fans ont perdu la tête à une image particulièrement explosive: Daisy Ridley‘S Rey, à capuche dans des robes sombres, brandissant un sabre laser à double lame rouge qui s’est relevé pour créer une double lame.

Maintenant que le film approche de sa sortie prochaine sur Disney +, l’un des artistes qui ont travaillé sur le film a partagé plus de concept art Dark Rey – y compris une image de Rey avec un masque de style Kylo Ren. Découvrez-le ci-dessous.

Notre amie Lindsey Romain nous a fait connaître ce nouveau concept art Dark Rey à travers son travail chez Nerdist. Ça vient de Adam Brockbank, un artiste conceptuel qui a travaillé sur plusieurs projets dans une galaxie très éloignée, dont Rogue One: une histoire de Star Wars, Star Wars: The Last Jedi, Solo: une histoire de Star Wars, et Star Wars: The Rise of Skywalker. Jusqu’à présent, il a publié trois images sur son compte Instagram sur lesquelles nous voulons nous concentrer.

Bien que la ressemblance de Daisy Ridley soit impressionnante, cette première image ne présente aucun concept particulièrement époustouflant: c’est juste Rey dans une robe sombre car elle utilise probablement la Force pour faire flotter des rochers derrière elle – une sorte d’inverse sombre de l’une d’elle dernier moment The Last Jedi.

Cette pièce suivante, cependant, me fait plus peur parce que Rey parle ouvertement de ses influences sombres au lieu de se cacher dans l’ombre. Je creuse vraiment ce look rouge, et je souhaite au réalisateur / co-scénariste J.J. Abrams et écrivain Chris Terrio ont pu incorporer organiquement cette version de Rey dans la coupe finale du film.

Mais personnellement, je trouve que cette image est la plus intéressante du groupe. En gardant à l’esprit que les artistes conceptuels ont la liberté de créer des images qui ne sont pas censées apparaître dans les films sur lesquels ils travaillent, l’idée de Rey portant (ou arrachant) un masque Kylo Ren est fascinante à penser. Dans quel contexte cela aurait-il pu apparaître? Aurait-il été dans une séquence de rêve / cauchemar pour Rey ou Kylo? Peut-être, depuis La montée de Skywalker était obsédé par les rappels de moments de toute la saga Skywalker, cela aurait pu servir de rappel à la façon dont Luke se voit porter le masque de Dark Vador dans L’empire contre-attaque. Peut-être que Rey voit cette vision d’elle-même alors qu’elle est tentée vers le côté obscur, ce qui implique peut-être même qu’elle aurait pu devenir si puissante qu’elle aurait pu reprendre l’identité même de Kylo et occuper le poste de nouveau chef suprême.

Comme il est apparu dans la version finale, le moment de Dark Rey n’était pas satisfaisant pour moi, et je souhaite que le film ait plus de temps à consacrer aux idées derrière cette imagerie. Mais il avait beaucoup d’autres choses en tête, comme amener une saga de neuf films pour un atterrissage. Que ce soit un atterrissage en douceur ou un crash-and-burn dépend de vous, mais Dark Rey sera toujours un de ces concepts sympas Guerres des étoiles les fans à théoriser.

