La Marinière : un incontournable à l’arrivée du printemps

Alors que les beaux jours reviennent, votre garde-robe évolue pour des vestes et des tenues tendances plus légères. Parmi les incontournables de cette saison, la marinière continue d’imposer ses rayures horizontales et bleues dans le monde de la mode. Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon de cet indispensable et des meilleures adresses pour trouver votre modèle.

Quelle est l’origine de la marinière ?

C’est en 1858 que la marinière apparait en devenant alors l’uniforme officiel des marins français. Ce haut original devient ainsi une partie intégrante du paysage français et s’exporte à l’occasion des voyages maritimes de ses représentants. Du fait de l’importance des équipages bretons dans la marine nationale, ce haut distinctif est d’ailleurs souvent rattaché à la région de la Bretagne. Les Anglais le nomment même le “breton shirt” !

Pourtant, quelques années plus tard, ce vêtement officiel se réinvente pour toucher un nouveau public. En effet, c’est en 1916 que l’esprit innovant de la créatrice Coco Chanel transforme ce vêtement réglementaire en une pièce de mode iconique. Son succès est alors immédiat et révolutionne les codes de la mode de l’époque. Les femmes s’affirment et s’émancipent davantage avec un haut jusque-là réservé aux hommes. En 1978, c’est au tour de Jean-Paul Gaultier de s’approprier ce grand classique qui sera d’ailleurs présenté à l’occasion de son premier défilé de mode.

Un peu moins de 40 ans plus tard, de nombreux créateurs et stylistes se sont emparés de l’intemporelle marinière pour y ajouter leurs propres griffes. Quel que soit son style, ce haut distinctif est donc une pièce phare de votre garde-robe et vous permet un look casual chic en toutes circonstances.

Quelle tenue porter avec votre marinière ?

Classique indétrônable de la mode, la marinière se porte à chaque saison et vous permet d’associer tous les styles pour se plier à chacune de vos grandes occasions. Avec un jean brut, ce haut rayé vous garantit une tenue parfaite. Un look chic et décontracté pour les hommes et une tenue élégante qui s’associera parfaitement à des escarpins et un manteau long pour les femmes.

Pour un style plus rock, la marinière peut se porter avec une jupe midi et un perfecto noir. À noter que vous pouvez également retrouver le célèbre motif rayé sur un modèle de robe ou de cropped top. Vous créez alors des looks plus originaux pour affirmer votre personnalité et revisiter la marinière à votre façon.

Enfin, rien ne vous empêche de marier des motifs fleuris ou géométriques à votre marinière. Quelles que soient vos envies, vous jouez alors avec les formes et les couleurs pour mettre en valeur votre haut. L’occasion de vous démarquer avec un style unique et osé qui ne passera pas inaperçu.

Où acheter votre marinière tendance ?

Afin de vous aider à trouver la marinière idéale pour ce printemps, nous vous présentons ici trois modèles de haut tendances.

La marinière Petit Bateau

Classique et sobre, la marinière Petit Bateau vous garantit un vêtement de qualité qui pourra se marier avec toutes vos tenues. Un basique incontournable et discret que la marque propose aussi bien pour les hommes, que les femmes et les enfants. Toute la famille pourra ainsi célébrer le retour du printemps avec un look unique et tendance.

Le pull marinière The Kooples

Réputée pour ses collections haut de gamme et originales, la marque The Kooples revisite la marinière en forme de pull avec des boutons sur les épaules. Un col rond et des poignets resserrés qui contribuent à la signature de la marque pour un vêtement chaud et moderne. Sur une jupe en cuir ou un pantalon tailleur, vous ferez le plus grand effet à chacune de vos sorties.

Notre coup de cœur : la marinière Breizh Club

Avec une coupe moderne et agréable à porter, la marinière Breizh Club renoue avec les origines de ce vêtement unique pour notre plus grand plaisir. En effet, la marque Rennaise a eu la bonne idée d’ajouter des broderies délicates et des clins d’œil réussis sur la Bretagne. “Papa breton”, “Bretonne pur beurre”, “Capitaine” ou encore “Bisou salé”, vous trouverez des modèles pour toute la famille avec des citations inspirantes et drôles. Un must-have pour réinventer votre garde-robe ce printemps !