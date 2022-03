Ozark : Julia Garner « voleuse de scène », Jason Bateman fait des révélations sur l’actrice

Ozark pourrait bien prendre fin sur Netflix lorsque la deuxième série d’épisodes sera lancée. Si les fans ont adoré tous les personnages de la série, Jason Bateman, star et producteur, révèle ce que c’est que de travailler avec Julia Garner.

Ozark, le drame policier de Netflix, peut être assez sombre par moments, avec des morts inattendues et des rebondissements de dernière minute. En même temps, il y a une ombre d’humour pince-sans-rire qui sous-tend l’écriture de toute la série. Qu’il s’agisse des insultes acerbes de Ruth ou des remarques sournoises de Marty Byrde, Ozark peut être très drôle à cet égard.

La série met en scène Jason Bateman et Laura Linney dans le rôle d’un conseiller financier et de sa femme qui se retrouvent à blanchir de l’argent pour un cartel de la drogue et finissent par bâtir leur propre empire criminel. Si une grande partie du spectacle repose sur les talents de Bateman et de Linney pour porter l’histoire, l’une des meilleures interprètes du spectacle est Julia Garner.

Qualifier Julia Garner de « voleuse de scène » ne lui rend même pas justice. Elle joue le rôle de Ruth Langhorne, la fille pauvre d’une famille locale qui se retrouve mêlée à la riche famille Byrde. Lorsque son histoire commence, Ruth n’a que 19 ans, mais elle se révèle rapidement aussi impitoyable que les autres criminels de la série.

Au cours des trois premières saisons de la série, alors que Ruth et Marty ont développé une alliance difficile, Ruth a prouvé qu’elle était plus que capable de diriger une organisation criminelle. Dans la dernière saison de la série, l’alliance difficile entre Ruth et les Byrde a été rompue, et ils sont à nouveau en désaccord.

Jusqu’à présent, Julia Garner, 27 ans, a remporté deux Emmy Awards pour sa performance, mais avant Ozark, elle était relativement inconnue du public. Sa performance est si captivante et crédible que certains fans pourraient se demander quelle est la personnalité de Julia Garner hors caméra. Heureusement, Jason Bateman et Laura Linney ont partagé leurs pensées sur la vraie Julia Garner.

« Julia a une vulnérabilité innée qui fonctionne comme une juxtaposition très intéressante à sa férocité. Elle est aussi douce qu’amère, aussi belle que bestiale, et sa capacité à alterner entre ces polarités la rend vraiment géniale devant la caméra. »

Souvent, lorsque les acteurs décrivent leurs co-stars comme « intenses », ce n’est pas un compliment, mais Jason Bateman et Laura Linney admirent clairement les compétences de Julia Garner. Ozark ne serait tout simplement pas Ozark sans elle, et les fans le savent très bien.