Quand la Bretagne s’invite chez vous avec Breizh Club !

En perpétuel mouvement, la mode ne cesse de se réinventer au fil des créations des plus grands stylistes, mais aussi des envies et des besoins des Français. En mettant à l’honneur une région iconique telle que la Bretagne, vous réinventez votre garde-robe et votre décoration de la plus belle façon. Accessoires ou vêtements, vous affichez fièrement les couleurs de votre région ou votre attachement particulier à celle-ci. Nous vous expliquons ici l’engouement croissant pour ce type d’articles sur les dernières années et vous présentons la marque Breizh Club.

Produits éthiques : une nouvelle façon de consommer

Avec une prise de conscience environnementale toujours plus forte, nos habitudes de consommation évoluent progressivement pour se tourner vers des produits plus respectueux et des marques engagées. Si certaines prônent une production locale, d’autres se concentrent ainsi sur des filières éthiques qui contribuent au développement durable des pays et à l’amélioration des conditions de travail à travers le monde. Quel que soit l’enjeu, ces jeunes marques déterminées s’imposent de plus en plus sur le marché et séduisent les consommateurs par leurs arguments authentiques et leurs labels reconnus. L’occasion d’acheter des vêtements, des décorations, ou encore des accessoires de qualité, dont vous pourrez profiter plus longtemps.

Des clins d’œil humoristiques sur nos régions

Les circuits courts et le renouveau d’une consommation plus locale ont permis à diverses régions de France de mettre en avant les spécificités de leurs territoires. Qu’il s’agisse de référence culturelle, d’environnement ou de gastronomie, chaque localité devient la représentante d’un lifestyle à part entière. Vous trouvez donc des objets du quotidien originaux qui incarnent à la perfection l’esprit de votre lieu de résidence ou de vos souvenirs d’enfance notamment. Des accessoires tendances pour lesquels vous avez un réel attachement et que vous prenez plaisir à utiliser ou porter régulièrement.

Et parce que le chauvinisme ne serait se représenter si bien sans humour, les articles proposés s’amusent généralement des clichés attribués à chaque région avec subtilité et bienveillance. Une véritable déclaration d’amour à la Bretagne et des produits à la mode qui vous permettent de vous démarquer en toutes circonstances avec style et second degré !

La Bretagne : une nouvelle égérie en France

Sur la côte Atlantique nord de la France, la Bretagne attire aussi bien les touristes émerveillés par ses falaises que des Français souhaitant profiter de son cadre de vie agréable. Une attractivité indéniable et une identité forte qui contribuent au succès de cette belle région chaque année. Les Bretons, particulièrement fiers de leur patrimoine, sont d’ailleurs les premiers à en vanter les qualités, mais aussi à afficher le drapeau noir et blanc de la région. Un certain chauvinisme assumé qui peut aujourd’hui rimer avec tendance grâce aux articles variés conçus en hommage à la Bretagne. Parmi les goodies haut de gamme les plus plébiscités, on note ainsi les articles de la marque Breizh Club qui ne cessent de renouveler le genre avec goût entre sweats, t-shirts, mugs, torchons, etc.

Découvrez les vêtements et accessoires Breizh Club !

Alors que les Français se tournent de plus en plus vers des vêtements personnalisés et originaux, la marque Rennaise a choisi d’opter pour des broderies et des impressions textiles de qualité pour réaliser ses clins d’œil à la Bretagne. Si on retrouve dans leur catalogue, la marinière Breizh Club iconique avec des tailles disponibles pour toute la famille, la marque propose aussi des vêtements unis avec des formules dédiées telles que “Maman Bretonne”, “Drink Cidre”, “Beurre salé club”, ou encore “Bisou salé”. Fabriqués à partir de coton biologique, ces vêtements vous assurent donc un style incomparable et un confort dont vous ne voudrez plus vous passer.

Au fil des années, Breizh Club a également su se réinventer en proposant des accessoires pratiques et modernes à emporter partout avec vous ou à placer fièrement dans la décoration de votre maison. Qu’il s’agisse d’une casquette “Cute but Bretonne”, d’un tote bag “Bazar de Bretonne”, d’un torchon “Born to be Breton” ou d’une affiche “À la vie à la mer”, vous retrouvez le même détail de finitions pour conserver un morceau de Bretagne à chaque nouvelle aventure. N’hésitez pas à consulter les multiples produits de cette marque tendance et surprenez vos proches avec des cadeaux uniques cette année !