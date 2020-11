La lune de Saturne Titan a un produit chimique organique étrange dans son atmosphère

Lune de Saturne Titan ne cesse de devenir de plus en plus étrange – et de plus en plus tentant quand il s’agit des espoirs des scientifiques pour la vie au-delà de la Terre.

Titan est peut-être le plus Endroit semblable à la Terre dans notre système solaire , sauf que les ingrédients sont mélangés: océan sous terre, reliefs de glace d’eau au lieu de roche, pluies de composés organiques, une atmosphère encore plus dense que la nôtre. Maintenant, deux nouvelles découvertes de recherche ajoutent encore plus d’intrigue à l’étrange lune, identifiant un produit chimique inattendu dans l’atmosphère de Titan et la preuve de phénomènes de surface plus compliqués que les scientifiques ne l’avaient réalisé auparavant.

« Nous considérons Titan comme un laboratoire réel où nous pouvons voir une chimie similaire à celle de la Terre ancienne lorsque la vie prenait racine ici », a déclaré Melissa Trainer, astrobiologiste au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, dit dans un communiqué . La formatrice n’a été impliquée dans aucun des nouveaux articles, mais elle est l’enquêteur principal adjoint de la mission Dragonfly de la NASA qui sera lancée sur Titan en 2027 et arrivera en 2034.

La fascination des scientifiques pour la chimie de Titan est ce qui rend les nouvelles découvertes si intrigantes. Les chercheurs ont tourné le Grand réseau millimétrique / submillimétrique Atacama (ALMA) au Chili vers la lune et a repéré la signature chimique du cyclopropénylidène, un composé triangulaire maladroit composé de trois atomes de carbone et de deux atomes d’hydrogène.

« Titan est unique dans notre système solaire », a déclaré Conor Nixon, spécialiste des planètes chez Goddard, dans le même communiqué. « Il s’est avéré être un trésor de nouvelles molécules. »

Le cyclopropénylidène n’est que le plus récent d’entre eux. Mais le trouver est surprenant, disent les chercheurs, car le produit chimique peu connu est assez convivial: si d’autres composés sont à proximité, ils ont tendance à réagir, éliminant la signature du cyclopropénylidène.

Ainsi, alors que les scientifiques ont trouvé le composé dans l’univers, il est généralement dans le vaste, froid, zones presque vides entre les systèmes stellaires – à peine un environnement comme celui de Titan, bien que le produit chimique n’ait été trouvé que dans la plus mince atmosphère supérieure de la lune.

Le composé nouvellement repéré est également intéressant car c’est le deuxième produit chimique trouvé à Titan dans lequel les atomes de carbone se verrouillent les uns sur les autres pour construire un épine dorsale en forme d’anneau . D’autres produits chimiques avec ce type de structure sont essentiels pour les molécules qui composent la partie contenant des informations de l’ADN.

« Leur nature cyclique ouvre cette branche supplémentaire de la chimie qui vous permet de construire ces molécules biologiquement importantes », a déclaré Alexander Thelen, un astrobiologiste de Goddard qui a travaillé sur la recherche, dans le même communiqué. Les chercheurs ont ensuite vérifié les données archivées recueillies par la NASA Mission Cassini , qui a étudié le système Saturne de 2004 à 2017, et a vu des preuves à l’appui du cyclopropénylidène dans ces observations.

Trouver un composé aussi alléchant dans la haute atmosphère de Titan est particulièrement intriguant car les scientifiques pensent que les réactions provoquées par la lumière du soleil dans la région transforment les simples composés de Titan en molécules de plus en plus complexes et lourdes qui finissent par pleuvoir sur la surface de la lune.

La recherche est décrite dans un document publié le 15 octobre dans The Astronomical Journal.

Une carte de la lune Titan de Saturne montre neuf cratères que les scientifiques ont analysés dans le cadre de nouvelles recherches. (Crédit d’image: Solomonidou et al. (2020); carte de fond: Le Mouélic et al. (2019))

Changement de cratères

Cette surface est le site de l’autre découverte récente sur l’étrange lune, qui est survenue lorsque les chercheurs ont étudié les données de Cassini sur neuf cratères majeurs à la surface de Titan.

Premièrement, ils ont réalisé que ces cratères étaient de deux saveurs différentes et qu’ils étaient géographiquement séparés. Autour de l’équateur de Titan, les cratères étaient situés dans des dunes et contenaient exclusivement de la matière organique, puis sont saupoudrés de sable. Au nord et au sud de cette région, des cratères ont été trouvés sur les plaines et comprenaient à la fois de la glace d’eau et des matières organiques puis aspergés de pluie de méthane, emportant tout sable soufflé dedans.

« La partie la plus excitante de nos résultats est que nous avons trouvé des preuves de la surface dynamique de Titan cachée dans les cratères, ce qui nous a permis de déduire l’une des histoires les plus complètes du scénario d’évolution de surface de Titan à ce jour », Anezina Solomonidou, chercheuse à l’Agence spatiale européenne et l’auteur principal de la nouvelle étude, a déclaré dans un Déclaration de la NASA . « Notre analyse offre plus de preuves que Titan reste un monde dynamique de nos jours. »

Parmi les sites étudiés par les chercheurs, il y en avait un appelé Selk, où les scientifiques ont trouvé un cratère recouvert de matière organique, sans aucun signe de pluie de méthane. Mais Selk Crater a quelque chose de spécial pour cela – Libellule Il est déjà prévu de visiter le cratère et de l’explorer, ce qui devrait donner aux scientifiques une meilleure vision de ce qui se passe à la surface de Titan.

La recherche est décrite dans un document publié le 1er septembre dans la revue Astronomy & Astrophysics.

