Jamie Lee Curtis sur Halloween tue Black Lives Matter Connection – / Film

Halloween est terminé, mais nous avons encore le prochain Halloween à espérer. Et avec ça, Halloween tue, la suite des 2018 Halloween qui aura à nouveau Jamie Lee Curtis aux prises avec Michael «The Shape» Myers. Nous avons eu une excellente nouvelle bande-annonce pour le film la semaine dernière, et avec elle est venue une nouvelle interview avec Curtis. Laurie Strode, une fois et demain, a commenté le fait que cette nouvelle Halloween se sent presque opportun, Curtis allant même jusqu’à faire des comparaisons avec le mouvement Black Lives Matter.

Mais d’abord, laissez-moi écarter cela! J’ai vu plusieurs autres sites partager cette histoire et aller jusqu’à affirmer que Curtis dit Halloween tue est sur Les vies noires comptent. Ce n’est pas du tout ce qu’elle a dit, même si je comprends que cela fait un titre plus flashy et accrocheur. Au lieu de cela, voici ce que Curtis avait à dire en apparaissant sur The Jess Cagle Show (via The Playlist): «Ce que nous voyions dans le pays du pouvoir, de la rage des voix, de grands groupes de personnes se rassemblant furieux devant le tournage de circonstances, c’est ce qu’est le film. Le film parle d’une foule. Et c’est donc très intéressant car cela prend en compte ce qui se passe lorsqu’un traumatisme infecte toute une communauté.

Curtis a ajouté: «Et nous le voyons partout avec le mouvement Black Lives Matter. Nous le voyons en action et Halloween tue Curieusement, en concordance avec cela, il a précédé, il a été écrit avant que cela ne se produise. Donc, quand vous le voyez, c’est un groupe de personnes bouillonnantes qui évolue dans l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment intense. C’est un chef-d’œuvre.

Maintenant, vous pouvez prendre ou laisser le commentaire «chef-d’œuvre» comme vous le souhaitez. De cours, quelqu’un qui fait la promotion d’un film qui n’est pas encore sorti voudrait chanter les louanges de ce film. Mais le reste de ce que Curtis a dit est intéressant. D’après les images publiées jusqu’à présent, il semble que les habitants de Haddonfield se transforment en une foule pour traquer Michael Myers – et cela ne se passe pas très bien. Des concepts similaires ont été explorés dans les deux Halloween II et Halloween 4 et 5, mais j’ai le sentiment que cette dernière incarnation gérera les choses différemment et avec un peu plus de nuance.

Réalisé par David Gordon Green et avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer et Andi Matichak, Halloween tue des barres obliques dans les cinémas sur 15 octobre 2021.

