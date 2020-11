Le prochain téléphone économique de Samsung pourrait contenir une batterie de 7000 mAh

Samsung travaillerait sur un téléphone avec une batterie de 7 000 mAh.

Le téléphone pourrait s’appeler le Galaxy M12 ou le Galaxy F12.

Samsung a révélé plusieurs téléphones à petit budget avec d’énormes batteries au cours des 12 derniers mois, offrant des capacités de 5000 mAh voire 6000 mAh. Cette taille signifie que l’endurance de deux jours devrait être facilement réalisable, en fonction de votre activité et du reste de la fiche technique.

Maintenant, il semble que Samsung augmente encore plus la mise à mesure que 91mobiles rapporte que la société travaille sur un téléphone à petit budget avec une batterie de 7 000 mAh. En d’autres termes, cette batterie est plus grosse que certaines tablettes de la société, comme la Galaxy Tab Active 3 et la Galaxy Tab A 8.4.

La taille de la batterie signifie que nous pouvons probablement nous attendre à deux ou même trois jours de jus, ce qui le rend idéal si vous passez beaucoup de temps loin d’un chargeur ou d’une banque d’alimentation.

91mobiles également obtenu des images montrant apparemment le boîtier de l’appareil, révélant les numéros de modèle du SM-M127F / SM-F127G ainsi que ce qui pourrait être une configuration de caméra arrière quadruple. Regardez les images ci-dessous.

Il convient également de noter qu’il ne semble pas y avoir d’espace pour un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Au lieu de cela, il est possible que Samsung opte pour un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté intégré dans le bouton d’alimentation.

Le point de vente indique que le téléphone pourrait probablement s’appeler Galaxy M12 ou Galaxy F12. La désignation M12 suggérerait qu’il s’agit d’un suivi du Galaxy M11, sorti plus tôt cette année. Ce téléphone contenait un chipset Snapdragon 450 vieillissant et léger, une triple caméra arrière (13MP, 5MP ultra-large, 2MP de profondeur) et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W. J’espère donc que nous verrons des améliorations importantes à tous les niveaux avec le nouveau téléphone.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyons un téléphone de la série Galaxy F si l’appareil adopte le surnom de Galaxy F12. Samsung avait précédemment lancé le Galaxy F41 en Inde le mois dernier, sous le nom de Galaxy M31 rebaptisé.

