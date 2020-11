La Ligue des champions en direct à la télévision aujourd’hui, en direct et en direct

Pas le temps de respirer! Le Red Bull Salzburg rencontrera le FC Bayern Munich lors de la troisième journée de la Ligue des champions mardi à 21 heures. SPOX vous indiquera où vous pouvez regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct et vous tiendra au courant du fait que le match aura lieu régulièrement après les attaques terroristes à Vienne.

Les matchs de la Coupe ÖFB de l’Autriche contre Hartberg et de la FAC contre l’Autriche Klagenfurt (tous deux à Vienne) ont maintenant été annulés, tout comme l’ensemble du tour de coupe aujourd’hui et demain. Le match de Salzbourg, cependant, aura lieu (cliquez ici pour plus d’informations)

Le Red Bull Salzburg se souviendra des victimes de l’attaque terroriste à Vienne lors du match à domicile de la Ligue des champions contre le Bayern Munich avec une minute de silence et portera des rubans noirs sur leurs robes. Le champion de la série de football a donné ce matin au QUOI connu.

Après le voyage difficile à Madrid – les Bulls viennent de perdre 3-2 contre l’Atletico – la prochaine tâche difficile attend le Red Bull Salzburg. Les Autrichiens affronteront le champion en titre de la Ligue des champions le FC Bayern Munich lors de la troisième journée, qui a marqué six points dès les deux premiers matchs.

Bien sûr, les champions d’Allemagne sont les meilleurs favoris absolus contre Salzbourg – notamment parce que les Bulls ont dû faire face à de graves problèmes défensifs malgré leurs meilleures performances offensives. Un fait que Robert Lewandowski, Serge Gnabry & Cie était sûr de ne pas rester caché.

Red Bull Salzburg – FC Bayern: la composition

Salzbourg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai – Koita, Berisha;

Ersatz: Coronel – Farkas, Onguene, Solet, Ashimeru, Okugawa, Okafor, Adeyemi

Out: Daka (blessure à la cuisse), Bernede (tibia cassé)

FC Bayern: Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez – Kimmich, Tolisso – Gnabry, T. Müller, Coman – Lewandowski;

remplacement: Nübel, Martinez, Sane, Costa, Choupo-Moting, Zirkzee, Sarr, Roca, Musiala;

Ça manque: Süle (Corona), Goretzka (problèmes au mollet), Davies (ligament déchiré à la cheville)

FC Salzburg – FC Bayern: Le match CL à la télévision et en direct

Les droits de la saison de la Ligue des champions de cette année sont à nouveau partagés cette année DAZN et Ciel. Le duel de la Ligue des champions de Salzbourg avec le Bayern est diffusé sur Sky. Vous êtes en direct sur Sky Sport 2 HD.

Sur DAZN à 21 heures, vous pouvez voir les duels entre l’Atalanta et le Liverpool FC et le Real Madrid contre l’Inter Milan.

Red Bull Salzburg contre Bayern: le jeu dans LIVETICKER

Tous ceux qui ne peuvent pas voir une photo en direct mardi garderont la nôtre Briquet SPOX à jour.

