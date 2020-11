Courtney Stodden: Brian Austin Green utilise ses enfants comme un «  flex  »

2020-11-03 17:00:14

Courtney Stodden a critiqué Brian Austin Green pour avoir utilisé ses enfants comme un «flex» après avoir été critiqué par son ex-épouse Megan Fox pour avoir partagé une image de leur fils Journey.

Courtney Stodden a critiqué Brian Austin Green pour avoir utilisé ses enfants comme un «flex».

Le mannequin de 26 ans – qui a eu une brève aventure avec l’ancienne star de « Beverly Hills, 90210 » cet été – s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer son soutien à Megan Fox, qui l’a fustigé pour avoir publié une image de leur voyage, quatre ans.

Courtney a affirmé que c’était toujours Megan qui s’occupait des trois fils du couple, Noah, huit ans, Bodhi, six ans et Journey, lorsqu’ils étaient ensemble.

L’ancien concurrent de ‘Celebrity Big Brother’ a écrit sur Instagram: « Je suis tellement fier de Megan d’avoir parlé de la façon dont Brian semble utiliser ses enfants comme flex. Pendant le temps que je passais avec lui, quand j’étais chez lui , ses enfants n’étaient jamais là. Ils étaient toujours avec Megan. Elle n’était pas une mère absente. Et pourtant, comme elle le dit – elle ne les plâtre pas partout dans sa vie sociale.

«Il y avait des moments où Brian me disait qu’il ne pouvait pas me voir parce qu’il avait ses enfants – et j’ai découvert plus tard que ce n’était pas vrai, il ne voyait en fait que d’autres femmes à ces moments-là.

« Genre, mec – tu as le droit de voir d’autres personnes, sois juste honnête. Pour moi et pour eux. Et n’utilise pas tes enfants comme ton mensonge. »

Courtney a prétendu que c’était un peu « dégoûtant » que Brian ait utilisé ses enfants comme « accessoires ».

Elle a ajouté: « Comment toutes les femmes qu’il essaierait de jouer pourraient-elles être en colère contre un père aussi aimant?

« Toute l’expérience a été un peu dégoûtante. Les femmes et les enfants ne sont pas des accessoires. Combien de temps avant que les hommes s’en rendent compte? »

Megan – qui s’est séparée avec Brian plus tôt cette année – l’avait accusé de la dépeindre comme une « mère absente » quand il a posté le cliché de Journey.

La star de 34 ans a écrit: « Pourquoi Journey doit-il figurer sur cette photo? Il n’est pas difficile de les rogner. Ou de choisir des photos dans lesquelles elles ne sont pas.

«J’ai passé un super Halloween avec eux hier, et pourtant je remarque à quel point ils sont absents de mes réseaux sociaux. Je sais que vous aimez vos enfants. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour posture via Instagram.

«Vous êtes tellement intoxiqué à nourrir le récit omniprésent que je suis une mère absente, et vous êtes le père éternel et éternellement dévoué de l’année. Vous les avez la moitié du temps.

Mots clés: Courtney Stodden, Brian Austin Green, Megan Fox Retour au flux