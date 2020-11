La Liga: Soler obtient un tour du chapeau de pénalité rare, Valence bat Madrid 4-1 – Football

in

Un écart au point de penalty n’a pas dissuadé Carlos Soler, qui a fait amende honorable avec trois pénalités contre le Real Madrid. Soler a vu sa tentative de pénalité initiale sauvée mais s’est senti suffisamment confiant pour revenir pour un autre essai. Puis un autre, puis un autre. Le jeune milieu de terrain a fini par convertir trois tirs au but pour son tour du chapeau alors que Valence a mis fin à sa séquence sans victoire avec une victoire 4-1 contre le Real Madrid en championnat espagnol dimanche.

«J’ai eu des doutes pendant un moment, mais j’ai ensuite décidé de le reprendre», a déclaré Soler, 23 ans. «Cela m’a également donné confiance pour les autres.

La plate-forme statistique Opta a déclaré que c’était la première fois qu’un joueur marquait trois pénalités dans un match de championnat espagnol ce siècle. Le quotidien espagnol La Vanguardia a déclaré que c’était la première fois que trois pénalités étaient prononcées contre Madrid dans un match de championnat.

La Real Sociedad est restée au sommet avec une victoire 2-0 contre une équipe de Grenade appauvrie en virus et remplie de jeunes joueurs. Grenade a terminé sans le minimum de cinq joueurs inscrits dans la première équipe prévu dans le règlement et pourrait être punie pour avoir utilisé une formation illégale.

Madrid a également été confronté à des problèmes à cause du coronavirus car Eden Hazard et Casemiro ne pouvaient pas jouer contre Valence en raison de résultats positifs au COVID-19.

Soler en a profité alors que des appels de revue vidéo se sont déroulés trois fois contre Madrid au stade Mestalla, préparant la première victoire de Valence après quatre matches. Le VAR a joué un rôle dans deux pénalités et dans le but contre son camp du défenseur madrilène Raphael Varane.

« Tout s’est mal passé dans ce match », a déclaré l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane. « Trois pénalités, un contre-but … C’est difficile à expliquer. »

Madrid, qui avait remporté cinq de ses six matches de championnat précédents, a pris les devants à la 23e minute avec un but de Karim Benzema, blessé vers la fin du match.

Soler a égalisé sur penalty à la 35e après un handball de Lucas Vázquez. Soler a vu son penalty sauvé par le gardien de but madrilène Thibaut Courtois, mais a obtenu une deuxième chance après que la revue vidéo ait déterminé que les joueurs des deux équipes avaient empiété sur la surface avant de tirer.

Valence est allé de l’avant avec le but contre son camp de Varane à la 43e. VAR a statué qu’un ballon qui ricochait sur la jambe de Varane avait franchi la ligne de but avant que Courtois ne puisse le balayer.

Le deuxième but de Soler sur place est venu après que Marcelo ait commis une faute sur Maxi Gómez à la 54e. VAR a déterminé que Sergio Ramos a touché le ballon avec sa main à l’intérieur de la surface pour provoquer le troisième penalty converti par Soler à la 63e.

Valence sortait d’un match nul et de trois défaites. Il est passé à la neuvième place avec la victoire. Madrid a chuté à la quatrième place, à quatre points de la tête avec un match en cours.

VIRUS-HIT GRENADE

Grenade est entrée dans le match contre la Sociedad avec sept joueurs de la première équipe disponibles après que 10 résultats positifs au COVID-19 aient été détectés dans le club au cours des 10 derniers jours. Plusieurs joueurs et entraîneurs en contact étroit avec les personnes infectées n’ont pas non plus pu participer.

L’entraîneur des gardiens de Grenade, Juan Carlos Fernández, était en charge en tant que manager Diego Martínez et un assistant n’a pas pu être présent.

Seuls quatre joueurs de la première équipe étaient sur le terrain après le remplacement de Jorge Molina à la 77e minute, ce qui pourrait entraîner l’équivalent d’une défaite 3-0 pour Grenade.

L’offre de Grenade pour que le match soit reporté a été rejetée car elle avait suffisamment de joueurs disponibles pour jouer.

La ligue espagnole a déclaré avoir ouvert une enquête sur Grenade pour avoir prétendument omis de suivre les protocoles de sécurité sanitaire pendant la pandémie.

Nacho Monreal a mis Sociedad en tête à bout portant à la 22e, et Mikel Oyarzabal a ajouté le deuxième en convertissant un penalty à la 27e après un handball dans la surface.

«C’était un bon match», a déclaré Monreal. «Notre dynamique a été bonne. Nous avons bien joué. Et c’était encore la même chose aujourd’hui. Nous sommes satisfaits de la performance de l’équipe et de la victoire.

Willian José a raté une occasion de marquer le troisième lorsque son penalty à la 54e minute a été arrêté par le gardien de la jeunesse grenadine Ángel Jiménez, un joueur de 18 ans.

Darwin Machís de Grenade a pris une pénalité de temps d’arrêt à la suite du coup de pied haut de David Silva. Le gardien de la Sociedad Álex Remiro a sauvé la tentative de Machís.

C’était la cinquième victoire consécutive en championnat pour la Sociedad, qui a joué les dernières minutes un homme à terre après un carton rouge pour Robin Le Normand pour avoir stoppé une contre-attaque avec une faute.

La victoire a laissé la Sociedad avec 20 points. C’est deux de plus que Villarreal d’Unai Emery, qui plus tôt dimanche a gagné 3-1 à Getafe avec Paco Alcácer, Manu Trigueros et Gerard Moreno fournissant les buts.

AUTRES RÉSULTATS

Valladolid a battu l’Athletic Bilbao 2-1 à domicile pour sa première victoire de la saison. Le résultat a fait sortir l’équipe de l’ancien grand brésilien Ronaldo de la dernière place. Alavés a récupéré un match nul 1-1 à Levante malgré la majeure partie du match avec 10 hommes après le limogeage d’Édgar Méndez à la 34e.

