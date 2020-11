Grands gagnants du BTS aux MTV EMA

2020-11-09 07:00:05

Le groupe K-pop BTS a été le grand gagnant des MTV Europe Music Awards (EMA) dimanche soir (08.11.20), remportant quatre prix dont celui du meilleur groupe.

Le numéro K-pop a remporté le prix du meilleur groupe et des plus grands fans, ainsi que de la meilleure chanson, pour «Dynamite», et du meilleur live virtuel, pour «BTS Bang Bang Con – The Live», dimanche soir (08.11.20).

La cérémonie a été diffusée virtuellement depuis différentes villes, y compris Londres et Budapest, plutôt qu’une ville hôte, au milieu de la pandémie de coronavirus.

Après avoir été couronné vainqueur de la meilleure chanson, BTS a déclaré via un lien vidéo: « Cela signifie beaucoup pour nous, car nous voulions vraiment profiter de cette chanson avec nos fans en cette période difficile.

« Donc, nous voulons leur dédier ce prix – parce qu’ils le méritent. »

Little Mix a accueilli la cérémonie et a interprété ‘Sweet Melody’ depuis Londres, et le groupe – qui n’avait pas de membre du groupe Jesy Nelson, parce qu’elle était malade – a remporté les prix de la meilleure pop et de la meilleure loi britannique et irlandaise.

Après avoir été annoncés comme les gagnants du prix de la meilleure pop, Leigh-Anne Pinnock a déclaré: « Oh mon Dieu, c’est incroyable.

«Nous souhaitons tellement que notre fille Jesy soit là pour recevoir cela avec nous. Elle serait si heureuse.

« Merci beaucoup à nos fans. Vous êtes simplement les meilleurs, vous êtes comme nos meilleurs amis.

« Tu as le dos, tu es juste incroyable. »

Parmi les autres gagnants de la soirée figuraient Lady Gaga, qui a remporté le prix du meilleur artiste et du meilleur acte américain, et Karol G a reçu le prix du meilleur gong latin,

Karol a également remporté la meilleure collaboration après avoir fait équipe avec Nicki Minaj sur « Tusa », mais le duo a raté le prix de la meilleure vidéo, qui est allé à DJ Khaled pour « Popstar », qui mettait en vedette Drake et mettait en vedette Justin Bieber.

En plus de Little Mix, d’autres performances immersives de la nuit comprenaient Doja Cat – qui a gagné dans la catégorie Best New – avec une version inspirée du rock de «Say So».

De plus, David Guetta s’est rendu aux bains Széchenyi de Hongrie pour sa première performance live de «Let’s Love» avec Raye, et Yungblud – qui a remporté le prix Best Push – a interprété «Strawberry Lipstick» du Roundhouse de Londres.

Gagnants MTV EMA 2020:

Meilleure vidéo

DJ Khaled avec Drake ‘Popstar’ avec Justin Bieber

Meilleur artiste

Lady Gaga

Meilleure chanson

BTS – ‘Dynamite’

Meilleure collaboration

Karol G – ‘Tusa’ avec Nicki Minaj

Meilleur pop

Petit mélange

Meilleur groupe

BTS

Meilleur nouveau

Chat Doja

Les plus grands fans

BTS

Meilleur latin

Karol G

Meilleur rock

Jeu froid

Meilleur hip hop

Cardi B

Meilleur électronique

David Guetta

Meilleure alternative

Hayley Williams

Vidéo pour de bon

ELLE – ‘Je ne peux pas respirer’

Meilleure poussée

Yungblud

Meilleur live virtuel

‘BTS Bang Bang Con – Le live’

Meilleure loi au Royaume-Uni et en Irlande

Petit mélange

