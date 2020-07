La fuite de prix de l’APU AMD Ryzen 4000 montre un tueur potentiel de Ryzen 5 3600

Nous avons longtemps considéré l’AMD Ryzen 5 3600 comme le meilleur processeur de jeu grâce à sa trinité impie d’un grand nombre de cœurs, de performances à un seul thread et d’un prix bas. Mais les APU Ryzen 4000 d’AMD (unités de traitement accéléré) arrivent, et la dernière fuite montre que le Ryzen 5 3600 pourrait bientôt faire face à une concurrence sérieuse dans sa gamme de prix.

Le leaker matériel prolifique momomo_us a tweeté les prix de la gamme de processeurs d’AMD, y compris ceux des nouveaux APU de la série 4000 «Renoir». Ces prix sont tirés de diapositives supposées avoir fui trouvées dans les réponses au tweet et montrent le prix suggéré de l’AMD Ryzen 5 Pro 4650G (E) à seulement 10 $ de plus que le Ryzen 5 3600 à 209 $.

Il s’agit d’un processeur « Pro », ce qui signifie qu’il est conçu pour un usage professionnel et devrait avoir des fonctionnalités professionnelles telles que la sécurité d’accès à la mémoire et les systèmes de gestion à distance intégrés. Cependant, nous savons que des variantes non-Pro arriveront également sur le marché, à l’origine uniquement sous forme OEM, mais plus tard pour être publiées en tant que variantes grand public autonomes. Et nous ne pouvons que supposer que les prix des processeurs de bricolage resteront quelque peu similaires, même s’ils ne sont pas entièrement identiques aux variantes OEM pro.

Les nouveaux prix APU tirés de la fuite sont les suivants:

AMD Ryzen Pro 4750G (E) – 309 $

AMD Ryzen 5 Pro 4650G (E) – 209 $

AMD Ryzen 3 Pro 4350G (E) – 149 $

La raison pour laquelle nous pouvons supposer que les prix resteront à peu près les mêmes pour les variantes grand public non Pro énumérées ici est que, tout d’abord, nous pourrions nous attendre à ce que les ventes en gros OEM soient un peu moins chères que les consommateurs individuels. Deuxièmement, nous devrions nous attendre à ce que les variantes non Pro se vendent un peu moins cher que les Pro. Ces deux-là devraient s’annuler, laissant les prix à peu près identiques à ce qu’ils apparaissent sur la diapositive divulguée – à condition que ce soit crédible et précis.

(˘ω˘) pic.twitter.com/EwnnPvgtm7 – 188 号 (@momomo_us) 23 juillet 2020

Analyse: l’AMD Ryzen 5 4650G devrait donner au Ryzen 5 3600 une sérieuse concurrence

Les APU AMD comme le Ryzen 5 3400G ont historiquement détenu un marché assez spécifique dans le monde des jeux sur PC grand public. Ils s’adressent généralement aux personnes qui souhaitent une véritable création de budget en supprimant le besoin d’une carte graphique discrète. Pour les jeux 1080p, par exemple, un Ryzen 5 3400G à lui seul est plus que suffisant pour atteindre 60 ips dans la plupart des jeux, même si ce n’est pas sur les réglages les plus élevés.

Cependant, avec les prochains APU de la série 4000, cela pourrait changer. Le 3400G est un processeur à quatre cœurs et à huit threads basé sur l’ancienne architecture Zen + 12 nm d’AMD. Il ne constitue pas une menace sérieuse pour les nouveaux processeurs Zen 2 7 nm comme les Ryzen 5 3600 et 3600X à six cœurs et 12 threads. Mais le nouvel APU Ryzen 5 4650G sera également un processeur à six cœurs et 12 threads basé sur l’architecture 7 nm Zen 2, et il va avoir intégré des cœurs graphiques Vega. Avec une horloge de suralimentation supposée allant jusqu’à 4,2 GHz, tout comme le Ryzen 5 3600, il est également difficile de voir ce que le Ryzen 5 3600 offrira au-dessus du 4650G.

Avec le même nombre de cœurs, le même nombre de threads et les mêmes vitesses d’horloge, tous sur le même nœud de processus et utilisant la même architecture, les seules vraies différences semblent être l’inclusion de graphiques sur le 4650G, et qu’il s’agit d’une matrice monolithique plutôt que un divisé en différents CCX. Si les prix finissent vraiment par être similaires, nous pourrions avoir un nouveau « meilleur processeur de jeu complet » de facto parmi nous. Cependant, le Ryzen 5 3600 étant presque constamment en vente, ces RRP pourraient avoir peu d’effet pratique sur les décisions d’achat – le 3600 pourrait encore être clairement le gagnant sur le front des prix.

Partager : Tweet