Les étudiants de RCA et OPPO présentent des produits pour la technologie humanisante

Promotion Dezeen: la société de technologie mondiale OPPO présente sept produits conçus par des étudiants de troisième cycle du Royal College of Art qui pourraient aider à « intégrer la technologie dans nos vies de manière plus transparente ». Les sept projets centrés sur les personnes ont été développés par cinq des huit étudiants inscrits à la maîtrise en design de l’université. Le programme de produits, qui a été encadré par le centre de conception de l’entreprise, OPPO London Design Centre.Le mémoire d’OPPO, intitulé Humanising Technology, a mis les étudiants au défi d’imaginer des moyens de rendre la technologie plus humaine – donnant lieu à une collection diversifiée de produits allant des enfants. « OPPO se consacre à l’introduction de produits qui fusionnent l’art et le design avec une technologie innovante », a expliqué Jintong Zhu du OPPO London Design Center. « C’est ce qui a inspiré le brief, Humanising Technology », a-t-elle poursuivi. «C’est une opportunité d’explorer, d’interroger et d’analyser la technologie pour la rendre plus humaine – familière, confortable et intime – en développant des conceptions et des produits centrés sur les personnes.» «Les étudiants de RCA Design Products ont été mis au défi de répondre à certaines des questions posées par ce développement rapide de la technologie », a ajouté OPPO. « Comment pouvons-nous intégrer la technologie dans nos vies de manière plus transparente et comment pouvons-nous utiliser le design comme un outil puissant pour repenser notre relation avec la technologie? » L’exposition numérique fait suite à une conférence présentée par Dezeen plus tôt cette semaine avec OPPO, aux côtés de tuteurs et d’étudiants du RCA, pour offrir un aperçu supplémentaire de la valeur et du thème de la collaboration Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur les sept projets d’étudiants présentés et visitez l’exposition en ligne du RCA pour la collaboration afin de voir toutes les œuvres produites par le studio. Lilin JiaoNect est une technologie sans fil de « recharge par air » qui a été développée par Lilin Jiao pour une utilisation dans la maison d’une personne afin de garantir que son téléphone portable ne soit pas à court d’énergie.Le concept s’inspire des relations parasites trouvées dans la nature, permettant le mobile téléphones portables pour s’alimenter en récupérant l’énergie des produits à proximité.En savoir plus sur Nect ›Animate de Matthieu MullerAnimate est un kit de fabrication de jouets robotiques conçu par Matthieu Muller conçu pour rendre la technologie accessible et attrayante pour les enfants.Le kit comprend des pièces en carton et une multitude de composants électroniques aux couleurs vives qui peuvent être combinés pour fabriquer des jouets, ainsi qu’un manuel d’accompagnement pour aider les enfants dans leurs créations.En savoir plus sur Animate ›SmartKit Un autre projet de Muller est SmartKit, un ensemble de trois jouets en carton conçus pour être utilisés en collaboration avec des smartphones.Les enfants peuvent animer les jouets, qui comprennent une voiture, un avion et un vaisseau spatial, en utilisant les fonctionnalités d’un smartphone tel que son haut-parleurs ou flash. En « combinant ainsi le monde physique et numérique », Muller espère que les enfants développeront des relations saines avec la technologie.En savoir plus sur SmartKit ›Duo de Roc H BielDuo est un concept de smartphone modulaire de Roc H Biel composé de deux parties : un noyau électronique et un écran interchangeable. Cette conception modulaire permet de transformer l’appareil d’un smartphone à une tablette afin que les utilisateurs puissent «toujours accéder à leurs données à partir d’une seule source». Il a été développé en réponse à une augmentation des assistants vocaux et un besoin réduit de retour visuel, comme ainsi que l’ambition de Bienne de rendre l’industrie de la technologie plus durable.En savoir plus sur Duo ›Fenics by Roc H BielBiel a également travaillé avec OPPO sur le développement de Fenics, une télécommande modulaire à utiliser dans les jeux ou pour alimenter des outils numériques comme des drones ou des caméras .Le contrôleur a une composition modulaire et des boutons de pression personnalisables qui permettent à un utilisateur de personnaliser sa fonction et les gestes auxquels il répond, ce qui facilite des temps de réaction rapides.En savoir plus sur Fenics ›Toolform par Jiarui LiaoJiarui Liao a développé un« self-service plate-forme « pour les détaillants de mode qui invite les clients à développer une paire de lunettes qui s’adapte parfaitement à leurs caractéristiques. Nommé ToolForm, le service cherche à démontrer comment le fabricant La fabrication des produits dans l’industrie de la mode peut être rendue plus économe en ressources et ergonomique qu’elle ne l’est actuellement en introduisant les utilisateurs finaux dans le processus.En savoir plus sur Toolform ›Wearloop par Eric SaldanhaWearloop est un appareil mural sur lequel les utilisateurs peuvent s’accrocher leurs vêtements sales, puis nettoyés à l’air et à la lumière UV.La technologie a été conceptualisée par Eric Saldanha en réponse à l’impact environnemental négatif associé au lavage excessif, au séchage, au repassage et au nettoyage à sec des vêtements, et devrait normaliser la ré -wear of Clothes.En savoir plus sur Wearloop ›Crédits d’exposition: Université: Royal College of Art (RCA) Programme: MA Design Products – OPPO x RCA Humanising TechnologyStudio: OPPO London Design CenterTuteurs: Alon Meron (RCA), Jintong Zhu (OPPO) London Design Centre) et Roberto Ruffoni (OPPO London Design Centre)

